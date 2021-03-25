Українцям номери на машини будуть видавати за новими правилами: що змінилося

В Україні номери на автомобілі видаватимуть з урахуванням нових правил. Згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ (МВС) №166, українець зможе отримати номерний знак будь-якої області, незалежно від місця своєї прописки.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті МВС. Якщо раніше номерний знак залежав від місця прописки власника авто, то за новими правила сервісні центри не зможуть видавати номерні знаки чужих областей.

Головне:

регіон, який вказується в номерах, буде залежати не від прописки власника машини, а від місця реєстрації авто;

кожен сервісний центр МВС видаватиме номерні знаки тільки своєї області;

нововведення не зачепить тих номерів, які залишили на платному зберіганні в сервісному центрі.

"Таке нововведення дозволяє оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих витрат: матеріальних на виготовлення і логістичних на доставку та зберігання у сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів. У кінцевому результаті це призведе до економії бюджетних коштів", – ідеться в публікації.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві зняли седан Mercedes-Benz S63 AMG, у якого просто на ходу один номерний знак змінюється на інший. Секрет полягає в тому, що машина споряджена так званою рамкою-перевертнем.