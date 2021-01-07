Украинцам начнут платить по две пенсии: в "Слуге народа" назвали сроки

В Украине с 2023 года запустят пенсионную реформу, в результате которой работающие будут откладывать часть дохода на специальный фонд, из которого при достижении 60-летия смогут получать вторую пенсию.

Об этом в интервью изданию "Гордон" заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. "Старт реформ в пенсионной сфере намечен на 2023 год, что определено пока на уровне законопроектов. Мы в процессе подготовки решений. Это наиболее оптимальный срок, чтобы центральные органы исполнительной власти подготовили почву. Но закон нужно принять до конца этого года, тогда весь 2022 год пойдет на подготовку", – рассказывает нардеп.

Будут действовать три источника накопления на "вторую пенсию": государство (которое отказывается от части налогов или взносов, например, единого социального взноса – ЕСВ), работодатель и, собственно, сам человек.

"У нас же планируется (это прописано в законопроекте №2683) такая система: человек откладывает минимум 1% от своего дохода (при желании может и больше), работодатель действует по формуле +1% (это значит, если человек откладывает 1%, то работодатель – минимум 2%). Премьер-министр Денис Шмыгаль настроен решительно, чтобы в 2023 году выделить 2% от ЕСВ и 2% от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и отложить на пенсии", – сказала Третьякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.