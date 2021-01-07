Українцям почнуть платити по дві пенсії: у "Слузі народу" назвали терміни

В Україні з 2023 року запустять пенсійну реформу, в результаті якої робітники будуть відкладати частину доходу на спеціальний фонд, з якого під час досягнення 60-річчя зможуть отримувати другу пенсію.

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявила глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. "Старт реформ у пенсійній сфері спланований на 2023 рік, що визначено поки на рівні законопроєктів. Ми в процесі підготовки рішень. Це найбільш оптимальний термін, щоб центральні органи виконавчої влади підготували ґрунт. Але закон потрібно ухвалити до кінця цього року, тоді весь 2022 рік піде на підготовку", – розповідає нардепка.

Діятимуть три джерела накопичення на "другу пенсію": держава (яка відмовляється від частини податків або внесків, наприклад, єдиного соціального внеску – ЄСВ), роботодавець і, власне, сама людина.

"У нас же планується (це прописано в законопроєкті №2683) така система: людина відкладає щонайменше 1% від свого доходу (за бажання може і більше), роботодавець діє за формулою + 1% (це означає, якщо людина відкладає 1%, то роботодавець – мінімум 2%). Прем'єр-міністр Денис Шмигаль налаштований рішуче, щоб в 2023 році виділити 2% від ЄСВ і 2% від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і відкласти на пенсії", – сказала Третьякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто ще не вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.