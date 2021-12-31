Украинцам начнут блокировать платежи за махинации с "1000 грн за вакцинацию"
Платежи украинцев по оплате товаров услуг "тысячей гривен за вакцинацию" будут блокировать в случае нарушения условий программы єПідтримка. Например, если станет известно, что бизнес манипулирует со специальными платежными кодами и продает украинцам товары и услуги не из разрешенного списка.
Отвечать за блокировку будет Министерство цифровой трансформации Украины. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 1422, которое было опубликовано на сайте правительства.
Информацию о нарушениях смогут предоставлять правоохранительные органы, уточнили в Кабмине. Постановление предусматривает, что в таком случае торговая точка навсегда потеряет право на участие в программе.
Ранее с похожим требованием уже выступил Национальный банк Украины. В своем письме к банкам НБУ потребовал от финучреждений, выпускающих карточки єПідтримка, следить за целевым использованием "ковидной тысячи".
Чтобы люди не могли купить ничего, кроме разрешенных товаров услуг, банкиров просят тщательно проверять МСС-коды продавцов. Эти коды указывают на сферу деятельности предприятия.
Сейчас украинцы могут потратить "ковидную тысячу" только на книги, походы в театры, кинотеатры или на концерты, билеты на самолеты и поезда (только в пределах страны), абонементы в фитнес-клубы или посещение спортзалов. Чаще всего, кстати, покупают книги.
Как нарушают?
Еще в самом начале выплат пользователь TikTok рассказал о схеме покупки пива на "тысячу Зеленского за вакцинацию". Напомним: согласно установленным правилам, покупать еду и напитки на выплату нельзя.
"Человек зашел в кинотеатр и со своей карты єПідтримка за 60 грн купил себе 2 баночки отличного украинского пива. И для этого необязательно смотреть фильм – вы можете просто зайти в бар, купить пива и выйти", – раскрыл суть схемы он.
А недавно выяснилось, что сеть ресторанов Mister Cat предлагает на своем сайте потратить 1000 грн, выплаченные на карту єПідтримка, на безалкогольные напитки и еду. В некоторых из ресторанов сети подтвердили: действительно принимают оплату картой. При этом в Кабинете министров утверждают: такие действия сети неправомерны.
Как сообщал OBOZREVATEL, первый этап выплат "1000 грн за вакцинацию" завершился 29 декабря. Теперь деньги будут начислять уже после праздников, но открывать специальные карточки в банка по-прежнему можно.
Под конец первого этапа выплат клиенты украинских банков стали жаловаться на задержки с выплатой "1000 грн за вакцинацию". Первыми возмутились клиенты государственного ПриватБанка, а позже оказалось, что проблемы возникли и в Монобанке.