Крупная сеть ресторанов обошла правила Кабмина: предлагает с нарушением потратить тысячу на еду и караоке

Cеть ресторанов Mister Cat предлагает на своем сайте потратить 1000 грн, выплаченные на карту е-Поддержка, на безалкогольные напитки и еду. В некоторых из ресторанов сети подтвердили: действительно принимают оплату картой. При этом в Кабинете министров утверждают: такие действия сети неправомерны.

Как говорится на сайте сети, 1000 грн можно потратить на еду, напитки и караоке. OBOZREVATEL обзвонил несколько ресторанов сети. Там не смогли ответить, как проводят такие платежи. "Рассчитаться можно только терминалом. И нельзя покупать алкоголь и оплачивать кальян. Я еще на своей смене не пробовала, но знаю, что мы принимаем эту тусячу", – рассказала администратор ресторана сети на улице Срибнокильской в Киеве.

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Мы также письменно обратились в компанию, которая владеет сетью Mister Cat, с просьбой ответить на вопросы, каким образом проводят такие операции.

На горячей линии Кабмина нам заявили: "такие операции неправомернsе, это может быть мошенническими действиями. Сейчас правомерно можно потратить 1000 грн на кинотеатры, концерты, театры, железнодорожные и авиационные билеты в пределах Украины и книги".

Специалист правительственной горячей линии предположила, что предприятие может использовать код, который получает бизнес в сферах культуры, продажи книг. То есть официально операцию могут проводить якобы как предоставление услуг в сфере культуры, а на самом деле продают еду и напитки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что многие украинцы начали тратить выплату сразу же после ее получения. Главным образом деньги уходят на книги, билеты в кино, билеты на концерты, билеты на поезда.