Украинцам на банковские карты вернут часть налогов: кто имеет право и куда обращаться

Украинцы имеют право на возврат части уплаченного налога на доходы физлиц. Это касается тех налогоплательщиков, которые могут доказать расходы на образование, медицину, страховку. Сумма возврата зависит от размера официальной зарплаты.

Такое право предусмотрено Налоговым кодексом Украины. Чтобы примерно рассчитать, на какую сумму вы имеете право, умножьте расходы на медицину, образование или страховку на 18%. Но также нужно учитывать, что вернуть больше, чем заплачено в бюджет НДФЛ, нельзя. Чтобы получить деньги:

до конца 2021-го (сумма за 2020-й) обратиться в налоговую по месту своей регистрации с заявлением;

придется заполнить декларацию;

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налоговикам нужно предоставить документ, который подтверждает расходы;

деньги придут в течение двух месяцев на банковскую карту.

Также важно отметить, что если вы потратили деньги в иностранной компании, например, прошли лечение в одной из стран ЕС, возврат НДФЛ не предусмотрен. Многие украинцы о такой возможности не знают, в то время как в странах ЕС, США, возврат налогов для многих семей является существенным доходом.

"Необходимо подать заявление с указанием номера счета в учреждении банка, на который будет перечислена скидка. Налог подлежит возврату в течение 60 календарных дней со дня подачи декларации", – поясняют в налоговой.

Налог на доходы физлиц нужно платить с каждой зарплаты. Его размер составляет 18%. Кроме того, еще 1,5% нужно отдать в виде военного сбора. К примеру, с зарплаты в 10 тыс. грн в бюджет поступит 1,95 тыс.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, также с 1 сентября украинцам начали начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Размер штрафа зависит от того, как сильно был просрочен платеж.

В Верховной Раде готовятся к рассмотрению налогового законопроекта № 5600 – 13 сентября начались обсуждения документа в профильном комитете. Депутаты уже предложили убрать из проекта нормы об уплате НДС застройщиками, о налогообложении продажи сельхозпродукции и самозахваченной земли.