Украинцам могут отменить пенсии: названы причины и способы вернуть выплаты
В Украине есть целый перечень причин, по которым Пенсионный фонд (ПФУ) имеет право приостановить выплаты. Чтобы вернуть пенсию, в территориальный орган ПФУ нужно подать заявление.
Об этом говорится в 46-й статьи закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Принять решение может как территориальный орган, так и суд.
Приостановить выплату можно:
если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины;
в случае смерти пенсионера;
в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;
Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств. Кроме того, если из-за ошибки (обмана) в документах выплачена лишняя пенсия, ее пенсионер может вернуть добровольно, или же ПФУ может взыскать сумму с новых выплат.
"С пенсии может быть удержано не более 50 процентов ее размера: на содержание членов семьи (алименты), на возмещение убытков от хищения имущества предприятий и организаций, на возмещение пенсионером вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего", – говорится в публикации.
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам через несколько недель пересчитают пенсии. Некоторые выплаты увеличат на 850 грн.