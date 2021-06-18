Украинцам могут отменить пенсии: названы причины и способы вернуть выплаты

В Украине есть целый перечень причин, по которым Пенсионный фонд (ПФУ) имеет право приостановить выплаты. Чтобы вернуть пенсию, в территориальный орган ПФУ нужно подать заявление.

Об этом говорится в 46-й статьи закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Принять решение может как территориальный орган, так и суд.

Приостановить выплату можно:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей , если иное не предусмотрено международным договором Украины;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

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Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств. Кроме того, если из-за ошибки (обмана) в документах выплачена лишняя пенсия, ее пенсионер может вернуть добровольно, или же ПФУ может взыскать сумму с новых выплат.

"С пенсии может быть удержано не более 50 процентов ее размера: на содержание членов семьи (алименты), на возмещение убытков от хищения имущества предприятий и организаций, на возмещение пенсионером вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего", – говорится в публикации.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам через несколько недель пересчитают пенсии. Некоторые выплаты увеличат на 850 грн.