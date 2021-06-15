Пенсии в Украине пересчитают через несколько недель: кому прибавят 850 грн

В Украине пенсии с 1 июля 2021 года повысят для тех, кто получает максимальные, минимальные выплаты, а также доплату за сверхстаж. Размер повышения составит до 850 грн.

Об этом говорится в утвержденном бюджете Пенсионного фонда. Итак, дело в том, что прожиточный минимум для нетрудоспособных в Украине согласно Конституции также является минимальной пенсией. В результате его перерасчета вырастет и ряд выплат.

Минимальная пенсия. Прибавка составит всего 85 грн – с 1769 до 1854 грн. Стоит отметить, что такие выплаты получают только те украинцы, которые не выполнили требования по стажу и не достигла возраста 65 лет. В обратном случае их выплата уже составляет не менее 2400 грн.

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Максимальная пенсия. Те, у кого самые большие выплаты, могут рассчитывать на прибавку в размере 850 грн. Дело в том, что их пенсия не может быть выше 10 прожиточных минимумов. До июля это 17 690 грн, а после 1 июля уже 18 540 грн.

Прибавка за стаж сверхнормы. Мужчина, у которого больше 35 лет стажа, за каждые дополнительные 12 месяцев может получить прибавку к пенсии в размере 1% прожиточного минимума. Сейчас это 17,69 грн, а после 1 июля уже 18,54 грн. Та же норма касается и женщин, однако к ним применяют более мягкое требование по стажу – 30 лет.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как после целой череды перерасчетов выплат пенсии судей взлетели в несколько раз до 77 тыс. грн, в то время как военным прибавили всего несколько тысяч гривен.