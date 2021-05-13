Украинцам массово продают фальсификат мяса: как обманывают покупателей

В Украине около 40% мяса – некачественная продукция и фальсификат. Мясо хранят с нарушением, а дешевую продукцию выдают за дорогую.

Об этом OBOZREVATEL рассказала декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования Лариса Баль-Прилипко.

Самое распространенное – мясо хранят с нарушениями температурного режима или превышают допустимые сроки. "Срок хранения мяса в холодильнике при температуре от 0 до 4 градусов составляет от 1 до 3 суток. Если мясо в вакууме, срок хранения может продлиться до 5 суток. Но никак не более", – говорит профессор Баль-Прилипко.

Встречается также и фальсификат, рассказала OBOZREVATEL эксперт по вопросам защиты прав потребителей "Споживча довира" Елена Куликова. По ее словам, в Украине фальсификат мяса сводится к тому, что при покупке один вид товара выдают за другой. Под видом свежего мяса продают размороженную продукцию, а вместо балыка по его цене реализуют другие части туши.

"Когда мы говорим о выборе мяса, то настаиваем, что лучше его покупать в супермаркетах, – поясняет эксперт, – Там тоже бывают нарушения, но все-таки супермаркеты несут ответственность за качество продукции: берут сырье официально у заводчика, имеют документы, подтверждающие качество и безопасность. Как правило, супермаркеты работают с большими хозяйствами и есть цепочка прослеживаемости. А у большого производителя, в свою очередь, есть репутационные риски. Рыночную же продукцию в нынешних условиях я ставлю под большое сомнение".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Госпотребслужба заявила о том, что печенье, которое поставлялось в "АТБ-Маркет" и "Форвард-КД", добавляли пальмовое масло с 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD) (вещество, которое не соответствует стандартам безопасности пищевых продуктов).