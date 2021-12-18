В Украине прилавки завалены фальсификатом масла: какое нельзя покупать и как правильно выбрать

Львиная доля масла, которое продают украинцам – фальсификат. Его разбавляют растительными жирами, снижают цены и выдают за настоящий продукт. Причем занимаются такими "грехами" не только продавцы на рынках, но и поставщики крупных магазинов и супермаркетов.

На что стоит обращать внимание при покупке масла и какой продукт нельзя покупать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Масло должно полностью состоять из молочных жиров. Если добавлять растительные, могут образоваться трансжиры, которые считаются очень вредными для организма. Но в маргарине, в котором допускается присутствие растительных жиров, они специально стабилизируются. Кроме того, содержание молочных жиров должно быть в нем на уровне не меньше 80%.

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Чтобы сэкономить при производстве масла, в него добавляют растительные жиры. При этом цены устанавливают выше, чем на маргарин, но меньше, чем на качественное масло. Именно такой продукт и считается фальсификатом.

Настоящее масло просто не может быть дешевым, ведь для него нужно использовать большое количество молока. К примеру, чтобы изготовить пачку в 200 грамм, понадобится 4 литра молока, закупочная стоимость которого составляет 10 грн за литр. Плюс нужны деньги на переработку, транспортировку, зарплаты сотрудникам предприятия. Еще же будет и наценка со стороны магазина/супермаркета. Поэтому даже самое дешевое масло не может стоить дешевле, чем 50 грн за 200 грамм.

Но вот в Украине в магазинах и в соцсетях можно встретить масло, которое продают за 25-30 грн. За эти деньги нельзя даже компенсировать расходы на необходимое сырье для его производства.

"Фальсифицировать масло качественным растительными жирами не всегда выгодно. Потому фальсификат делают из отходных жиров животного происхождения. Это все перерабатывается и уже эти новые жиры, которые промышленность наша создает, попадают в масло", – говорит глава правления "Споживча довіра" Елена Куликова.

Также иногда в некачественное масло добавляют антибиотики, говорит Куликова. И если регулярно употреблять такой продукт, то со временем организм привыкнет и в дальнейшем перестанет воспринимать антибиотики. То есть, лекарства перестанут помогать человеку.

На разных сегментах рынка количество фальсификата масла составляет от 20 до 80%. Речь идет не только о том, которое продают на развес на рынках, но даже о продукции с полок супермаркетов и магазинов. Некачественное масло регулярно попадает даже в школьные столовые, о чем свидетельствуют результаты проверок Госпродпотребслужбы.

"Фальсификация определяется сложно. Когда уровень фальсификации 50-90% растительных жиров, легко определить, но когда уровень меньше 10%, то это сделать сложно даже профессионалам", – пояснил руководитель центра экспертиз "Тест" Валентин Безрукий.

Еще одна проблема – недостаточный контроль со стороны государства и регуляторов. Лабораторные исследования стоят дорого, поэтому проверки проводятся не так часто. Как результат – производителям выгоднее получить сверхприбыль на фальсификате и затем, возможно, заплатить штраф, чем изготовлять настоящее масло, продавать его по высоким ценам и потерять часть клиентов.

В 2021 году целый ряд производителей не прошли проверку. Официально об этом сообщала Госпродпотребслужба и органы местной власти.

К примеру:

"Богодуховский молзавод". Фальсифицированное масло этого производителя обнаружили в школах в Кировоградской области. Ранее поддельную продукцию этого завода также выявили в Харькове.

"Эней" . Фальсификат обнаружили в Пистинском лицее Ивано-Франковской области.

"Оди". Речь идет о сладкосливочном масле "Селянське", 73% жира.

Эксперты сходятся во мнении, что в домашних условиях проверить масло практически невозможно. Более того, при небольшом количестве растительных жиров это сложно сделать даже в лаборатории. Однако несколько правил помогут исключить высокий риск покупки фальсификата.

Качественное масло не может стоить дешево

Если продукт стоит меньше 50 грн за 200 грамм, то уверено можно утверждать, что это подделка. Или же производитель работает в убыток, что практически невозможно. Если вы все-таки решили купить дешевое "масло", лучший вариант – поискать маленькие упаковки.

Иногда фальсификат можно определить по консистенции

Молочный жир быстро твердеет. Если масло мягкое, его не получается разрезать ножом или же продукт неправильной формы, то однозначно можно утверждать – это либо фальсификат, либо его неправильно хранят. В обоих случаях покупать такую продукцию не стоит.

Масло не стоит покупать в интернете или на развес в малознакомых местах

Чаще всего натолкнуться на фальсифицированное масло можно на стихийных рынках либо же в интернете, обычно оно продается под малоизвестной торговой маркой. Следует помнить, что масло, как и другие молочные продукты, нельзя отправлять по почте. Но если продавец предлагает именно такой способ доставки, значит вы вполне можете получить уже испорченный товар.

В целом, единственный способ обезопасить себя от фальсификата масла – внимательно изучать состав и не поддаваться соблазну купить самый дешевый продукт на прилавке.