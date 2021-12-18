В Украине прилавки завалены фальсификатом масла: какое нельзя покупать и как правильно выбрать

Александр Литвин
Личные финансы
4 минуты
5,3 т.
Украинцам продают фальсификат масла

Львиная доля масла, которое продают украинцам – фальсификат. Его разбавляют растительными жирами, снижают цены и выдают за настоящий продукт. Причем занимаются такими "грехами" не только продавцы на рынках, но и поставщики крупных магазинов и супермаркетов.

На что стоит обращать внимание при покупке масла и какой продукт нельзя покупать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как фальсифицируют масло?

Масло должно полностью состоять из молочных жиров. Если добавлять растительные, могут образоваться трансжиры, которые считаются очень вредными для организма. Но в маргарине, в котором допускается присутствие растительных жиров, они специально стабилизируются. Кроме того, содержание молочных жиров должно быть в нем на уровне не меньше 80%.

Видео дня

Чтобы сэкономить при производстве масла, в него добавляют растительные жиры. При этом цены устанавливают выше, чем на маргарин, но меньше, чем на качественное масло. Именно такой продукт и считается фальсификатом.

Настоящее масло просто не может быть дешевым, ведь для него нужно использовать большое количество молока. К примеру, чтобы изготовить пачку в 200 грамм, понадобится 4 литра молока, закупочная стоимость которого составляет 10 грн за литр. Плюс нужны деньги на переработку, транспортировку, зарплаты сотрудникам предприятия. Еще же будет и наценка со стороны магазина/супермаркета. Поэтому даже самое дешевое масло не может стоить дешевле, чем 50 грн за 200 грамм.

Но вот в Украине в магазинах и в соцсетях можно встретить масло, которое продают за 25-30 грн. За эти деньги нельзя даже компенсировать расходы на необходимое сырье для его производства.

Цены на фальсифицированное масло в несколько раз ниже настоящего
Масло якобы ввозят из-за границы
Стоимость фальсифицированного масла ниже себестоимости

"Фальсифицировать масло качественным растительными жирами не всегда выгодно. Потому фальсификат делают из отходных жиров животного происхождения. Это все перерабатывается и уже эти новые жиры, которые промышленность наша создает, попадают в масло", – говорит глава правления "Споживча довіра" Елена Куликова.

Также иногда в некачественное масло добавляют антибиотики, говорит Куликова. И если регулярно употреблять такой продукт, то со временем организм привыкнет и в дальнейшем перестанет воспринимать антибиотики. То есть, лекарства перестанут помогать человеку.

Фальсификат можно встретить везде

На разных сегментах рынка количество фальсификата масла составляет от 20 до 80%. Речь идет не только о том, которое продают на развес на рынках, но даже о продукции с полок супермаркетов и магазинов. Некачественное масло регулярно попадает даже в школьные столовые, о чем свидетельствуют результаты проверок Госпродпотребслужбы.

"Фальсификация определяется сложно. Когда уровень фальсификации 50-90% растительных жиров, легко определить, но когда уровень меньше 10%, то это сделать сложно даже профессионалам", – пояснил руководитель центра экспертиз "Тест" Валентин Безрукий.

Еще одна проблема – недостаточный контроль со стороны государства и регуляторов. Лабораторные исследования стоят дорого, поэтому проверки проводятся не так часто. Как результат – производителям выгоднее получить сверхприбыль на фальсификате и затем, возможно, заплатить штраф, чем изготовлять настоящее масло, продавать его по высоким ценам и потерять часть клиентов.

Кто попался на нарушениях?

В 2021 году целый ряд производителей не прошли проверку. Официально об этом сообщала Госпродпотребслужба и органы местной власти.

К примеру:

  • "Богодуховский молзавод". Фальсифицированное масло этого производителя обнаружили в школах в Кировоградской области. Ранее поддельную продукцию этого завода также выявили в Харькове.

  • "Эней". Фальсификат обнаружили в Пистинском лицее Ивано-Франковской области.

  • "Оди". Речь идет о сладкосливочном масле "Селянське", 73% жира.

Как правильно выбрать масло?

Эксперты сходятся во мнении, что в домашних условиях проверить масло практически невозможно. Более того, при небольшом количестве растительных жиров это сложно сделать даже в лаборатории. Однако несколько правил помогут исключить высокий риск покупки фальсификата.

  • Качественное масло не может стоить дешево

Если продукт стоит меньше 50 грн за 200 грамм, то уверено можно утверждать, что это подделка. Или же производитель работает в убыток, что практически невозможно. Если вы все-таки решили купить дешевое "масло", лучший вариант – поискать маленькие упаковки.

  • Иногда фальсификат можно определить по консистенции

Молочный жир быстро твердеет. Если масло мягкое, его не получается разрезать ножом или же продукт неправильной формы, то однозначно можно утверждать – это либо фальсификат, либо его неправильно хранят. В обоих случаях покупать такую продукцию не стоит.

  • Масло не стоит покупать в интернете или на развес в малознакомых местах

Чаще всего натолкнуться на фальсифицированное масло можно на стихийных рынках либо же в интернете, обычно оно продается под малоизвестной торговой маркой. Следует помнить, что масло, как и другие молочные продукты, нельзя отправлять по почте. Но если продавец предлагает именно такой способ доставки, значит вы вполне можете получить уже испорченный товар.

В целом, единственный способ обезопасить себя от фальсификата масла – внимательно изучать состав и не поддаваться соблазну купить самый дешевый продукт на прилавке.

УкраинаКачество продуктов в Украинемолочная продукцияфальсификациифальсификат