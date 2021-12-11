Украинцам массово продают фальсификат масла: какое нельзя покупать

В Украине массово продают фальсификат масла. Определить ненастоящее можно по цене. Не стоит покупать продукцию, если цена за 250 грамм меньше 50 грн.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила Глава правления ГО "Споживча довіра" Елена Куликова. На производства 250 грамм масла уходит 4 литра молока, закупочная стоимость каждого литра – 10 грн. Чтобы произвести такое количество продукта, нужно потратить как минимум 50 грн.

"К этому нужно добавить переработку, дополнительные процессы, прибыль предприятия, ритейлера. Потому. даже самый эконом-вариант масла не может стоить меньше 50 грн, или около этой цены", – говорит эксперт.

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По ее словам, фальсификат масла в целом – это продукт, в котором животные жиры заменены жирами не животного происхождения. Среди них могут быть растительные жиры (пальмовые, кокосовые, подсолнечные). Такое масло из растительных жиров называется спред и оно даже полезно некоторым возрастным категориям, которым вредны животные жиры. Но случаются в масле и жиры, получение искусственным путем, безопасность которых вызывает сомнения.

"Фальсифицировать масло качественным растительными жирами не всегда выгодно. – говорит Куликова. – Потому фальсификат делают из отходных жиров животного происхождения. Это все перерабатывается, и уже эти новые жиры, которые промышленность наша создает, попадают в масло. Здесь уже речь идет о безопасности. Даже лаборатории не всегда могут определить происхождение этих жиров. Какой вред нанесет организму употребление такого масла – никто не знает".

Также в некачественном масле, как и во всей молочной продукции, периодически встречаются антибиотики. Если человек часто принимает продукцию с остатками антибиотиков, он становится не чуствительным к ними. Когда ему нужны антибиотики для лечения – они могут не подействовать на организм.

По словам Куликовой, сейчас рынок масла контролируют мало, плановые проверки – формальные. Потому на рынке достаточно много фальсификата. Сколько его именно, эксперту сказать сложно, ведь ситуация зависит от ценового сегмента. Сейчас они с коллегами проверяли масло премиум-класса с жирностью более 80%. Но даже среди него, по словам Куликовой, около 20% – фальсификат. Если же брать дешевое масло с рынка – там процент будет гораздо выше.

OBOZREVATEL подробно писал о том, как должно выглядеть настоящее масло и какие фирмы чаще всего фальсифицируют продукцию.

Ранее раскрыли нелегальное производство масла. Физлицо-предприниматель Ольга Викторовна Матвиенко производила тонны продукции, в которой вовсе не было молочных жиров (по правилам, масло должно полностью состоять из молочных жиров).