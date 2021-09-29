Украинцам массово продают фальсификат колбасы: вскрыта незаконная сеть и назван производитель

В Украине в продуктовых магазинах продают колбасу, в которой производитель не указывает срок реализации. Как утверждает исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, часть продукции – фальсификат. Чтобы доказать это, эксперт приехал на место, которое указано якобы как адрес производителя "Петреківські колбаси". Однако на этом месте вместо колбасы находится производство, которое распределяет кислород по баллонам.

Проверку Несмиянов опубликовал на своей странице в YouTube. "Это проверка обычных минимагазинов Киева. Цель: проверить, что за колбаса продается киевлянам и жителям области на примере магазинов на Академгородке", – рассказывает эксперт.

Несмиянов проверил несколько магазинов, которые продают колбасу недалеко от станции метро Академгородок. В каждой из них нашли просрочку и колбасу, на которой производитель не указал конечный срок реализации. Из-за этого практически невозможно определить, когда был изготовлен товар и до какого числа его можно продавать.

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Эксперт приехал по адресу, который указан на колбасе, как место изготовления продукции. Однако производства по изготовлению колбасы там не оказалось. Позвонил по номеру, который "Петреківські колбаси" указали как контактный, оказалось, что продукции везут из Львовской, Ривненской областей.

По словам Несмиянова, единственная цель такого обмана – проверяющие органы не смогут найти нарушителя в случае, если будет массовое отравление такой продукцией. "В чем суть? На маркировки пишут одно, а везут товар из западной Украины. В случае, если произойдет массовое пищевое отравление, контролирующие органы их не найдут", – пояснил эксперт.

Напомним, по итогам проверки в одном из супермаркетов сети "Ашан" в Киеве обнаружили килограммы просроченных конфет, рыбу без маркировки, ягоды с плесенью, а также икру, которую должны были изъять еще четыре месяца назад. При этом на обращение специалиста в Facebook никто не ответил.

Кроме того, в ресторане CHE CHE Restaurant (Киев, ул. Тупикова) Несмиянов провел проверку качества продуктов и соблюдения санитарных норм. По ее итогам были найдены волосы в продуктах, потекшее мясо, просроченное масло, грязь и нарушение пожарной безопасности. При этом часть всей продукции оказалась просроченной.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, большая часть меда, реализуемого в Украине, является сфальсифицированным и может содержать опасные вещества. Его могут разогревать и добавлять сахар, известь и крахмал.