Украинцам массово пересчитают пенсии: в Кабмине раскрыли размер прибавки

В Украине в марте проведут индексация ("осовременивание") пенсий, то есть повышенные выплаты пенсионеры получат уже в апреле. И хотя сама индексация проводится на ууровне 20%, размер пенсий вырастет в среднем лишь на 400-700 грн.

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Об этом рассказала глава Минсоцполитики Оксана Жолнович в интервью. "В среднем доплата к пенсиям составит от 400 до 700 грн в зависимости от категории", – проинформированала Жолнович.

По ее словам, бюджетных средств на такое повышение пенсий будет хвататить. Кроме того, индексация затронет всех пенсионеров, включая военных. Также правительств ищет способы повысить пенсии даже тем, чьи выплаты ниже минимальных (менее 1920 грн).

Дело в том, что согласно утвержденной формуле, украинцы с самыми маленькими пенсиями не могут рассчитывать на ежегодное осовременивание. Таких людей в Украине – нескколько миллионов. Это в основном те украинцы, у которых или немного стажа, или была низкая зарплата.

"В этом году инфляция значительно "съела" доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсии, даже тем, у кого она самая маленькая. Военным пенсионерам тоже", – сказала министр.

При этом, как подсчитал OBOZREVATEL, прибавку в размере около 1 тыс. грн к пенсии смогут получить те, у кого выплата, посчитанная по формуле, составляет около 5 тыс. грн. А без прибавки останутся те, кто вышел на пенсию по специальным правилам (среди них чиновники).

В целом же каждый пенсионер получит индивидуальную сумму прибавки, она будет зависеть от целого ряда показателей. Механизм индексации учитывает показатель инфляции и роста зарплат. Учитывая, что инфляция в 2022 году была наиболее высокой за последние годы (26,6%), индексация пенсий также стала существенной.

Согласно закону о госбюджете на 2023 год осовременивание пенсий не было обязательным. Однако его все же решили провести, несмотря на сложности с финансированием, к которым привела полномасштабная война.

Как сообшал OBOZREVATEL, в Украине предлагают лишать пенсии граждан, которые совершили преступления против национальной безопасности. В список уголовных статей попали, в частности, коллаборационизм и госизмена.

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