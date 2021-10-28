Соцподдержку не всегда можно получить бесплатно: Кабмин изменил правила для украинцев

В Украине изменили порядок предоставления социальных услуг гражданам, которые оказались в сложных жизненных условиях. Вероятность бесплатного получения таких услуг ставится в зависимость от уровня дохода семьи, а если он превышает необходимый – предусмотрена частичная или полная оплата соцуслуг за счет получателя. В числе других новшеств – возможность подачи заявления о получении соцподдержки в электронном виде.

Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в четверг, 28 октября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube.

Документ разработали в Министерстве социальной политики. Его цель – совершенствовать действующий порядок в этой сфере, внедрить механизмы выявления лиц, которые нуждаются в социальных услугах, а также расширить возможности для обращения за получением соцподдержки.

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В частности, документ конкретизирует основания для предоставления социальных услуг в зависимости от доходов членов семьи, а именно:

бесплатно - если среднемесячный совокупный доход лица, претендующего на соцподдержку, составляет менее 2 прожиточных минимумов, установленных для соответствующей категории граждан;

с частичной оплатой – при среднемесячном доходе от 2 до 4 прожиточных минимумов;

с полной оплатой – при среднемесячном доходе от 4 прожиточных минимумов.

Полностью оплачивать социальные услуги придется также и тем, кто получает их свыше объемов, определенных государственными стандартами. Стоимость социальных услуг устанавливается на основании тарифов, рассчитанных в соответствии с Порядком регулирования тарифов на платные социальные услуги.

Рассчитываются они территориальными центрами, а значит, могут отличаться в зависимости от города и даже района. Стандарты предоставляемых услуг устанавливаются местными органами власти.

Независимо от дохода соцуслуги предоставляются бесплатно следующим категориям граждан:

лицам, пострадавшим от торговли людьми и получающим социальную помощь в соответствии с законодательством в сфере противодействия торговле людьми;

лицам, пострадавшим от домашнего насилия или насилия по признаку пола;

детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью I группы;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа в возрасте до 23 лет;

семьям опекунов, попечителей, приемным семьям, детским домам семейного типа.

Кроме того, предоставляется возможность подать заявление о получении социальных услуг и необходимые документы в электронной форме. Это может сделать как само лицо, нуждающееся в соцподдержке, так и его законный представитель, опекун либо сам орган опеки и попечительства. Обязательное требование – такое заявление надо подписать электронной цифровой подписью.

Выявлять лиц, которые нуждаются в социальных услугах, будут:

местные органы исполнительной власти;

центры соцслужб;

специализированные службы поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола;

заведения здравоохранения;

подразделения Национальной полиции;

предприятия, учреждения, организации, ФОПы и физлица, оказывающие соцуслуги по уходу без предпринимательской деятельности.

В Украине с 1 января 2020 года вступил в силу новый Закон о социальных услугах. Он предусматривает, что получать социальные услуги могут лица, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах или в ситуациях, угрожающих их жизни или здоровью.

Факторами, которые могут вызвать сложные жизненные обстоятельства, являются:

пожилой возраст или инвалидность;

частичная или полная потеря двигательной активности, памяти;

неизлечимые болезни или болезни, требующие длительного лечения;

бездомность или безработица;

малообеспеченность;

потеря социальных связей, в том числе во время пребывания в местах лишения свободы;

вред, причиненный пожаром, стихийным бедствием, катастрофой, боевыми действиями, террористическим актом, вооруженным конфликтом, временной оккупацией.

Все соцуслуги, которые предоставляются в рамках закона, условно разделены на такие группы:

превентивные/профилактические - консультирование, информирование, социальная профилактика;

для лиц/семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства - социальное сопровождение, социальная адаптация, социальная интеграция и реинтеграция, натуральная помощь, представительство интересов, посредничество (медиация);

для лиц с инвалидностью и пожилого возраста – поддерживающее проживание, уход на дому, физическое сопровождение лиц с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах колясках, нарушения зрения, перевод жестовой речью;

для детей с инвалидностью - сопровождение во время инклюзивного обучения, дневной уход;

кризисные услуги - экстренное (кризисное) вмешательство, предоставления убежища;

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - уход и воспитание детей в условиях, приближенных к семейным.

Предоставлять социальные услуги могут юридические и физические лица, ФОПы, которые включены в Реестр предоставителей и получателей социальных услуг.

Для пенсионеров и лиц с инвалидностью могут предоставляться такие социально-бытовые услуги на дому:

приготовление (помощь в приготовлении) пищи дома, кормление, доставка горячих обедов, в том числе из столовых, кафе, других учреждений (предприятий) ресторанного хозяйства;

приобретение и доставка товаров из магазина или с рынка, доставка книг, газет, журналов, медикаментов за счет граждан, которые обслуживаются;

вызов врача, оказание помощи в проведении периодических медицинских осмотров и госпитализации, посещение больных в учреждениях здравоохранения, организация консультаций врачей и других специалистов;

помощь в уборке помещения, стирке белья, соблюдении личной гигиены;

оформление документов на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и других видов социальной помощи, внесение платежей;

помощь в обработке приусадебных участков (но не более 0,02 гектара);

оформление документов на санаторно-курортное лечение, устройство в дом-интернат, пансионат для ветеранов войны и труда;

содействие в обеспечении необходимыми техническими и другими средствами реабилитации и пр.

Чтобы получать социальные услуги на дому, нужно обратиться с заявлением в территориальный центр социального обслуживания. Это может сделать сам нуждающийся в помощи или его законный представитель.

В зависимости от потребностей подопечного и установленной группы двигательной активности соцработники составляют индивидуальный план предоставления социальной услуги. Затем между подопечным и терцентром заключается договор, в котором прописываются содержание и объем услуги, периодичность ее предоставления, другие условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые не хотят или не могут ухаживать за своими пожилыми родителями и прибегают к услугам государственных интернатов для престарелых, будут обязаны компенсировать все затраты таких учреждений. В противном случае такие граждане лишатся права на наследство.