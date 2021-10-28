Соцподдержку не всегда можно получить бесплатно: Кабмин изменил правила для украинцев
В Украине изменили порядок предоставления социальных услуг гражданам, которые оказались в сложных жизненных условиях. Вероятность бесплатного получения таких услуг ставится в зависимость от уровня дохода семьи, а если он превышает необходимый – предусмотрена частичная или полная оплата соцуслуг за счет получателя. В числе других новшеств – возможность подачи заявления о получении соцподдержки в электронном виде.
Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в четверг, 28 октября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube.
Документ разработали в Министерстве социальной политики. Его цель – совершенствовать действующий порядок в этой сфере, внедрить механизмы выявления лиц, которые нуждаются в социальных услугах, а также расширить возможности для обращения за получением соцподдержки.
В частности, документ конкретизирует основания для предоставления социальных услуг в зависимости от доходов членов семьи, а именно:
бесплатно - если среднемесячный совокупный доход лица, претендующего на соцподдержку, составляет менее 2 прожиточных минимумов, установленных для соответствующей категории граждан;
с частичной оплатой – при среднемесячном доходе от 2 до 4 прожиточных минимумов;
с полной оплатой – при среднемесячном доходе от 4 прожиточных минимумов.
Полностью оплачивать социальные услуги придется также и тем, кто получает их свыше объемов, определенных государственными стандартами. Стоимость социальных услуг устанавливается на основании тарифов, рассчитанных в соответствии с Порядком регулирования тарифов на платные социальные услуги.
Рассчитываются они территориальными центрами, а значит, могут отличаться в зависимости от города и даже района. Стандарты предоставляемых услуг устанавливаются местными органами власти.
Независимо от дохода соцуслуги предоставляются бесплатно следующим категориям граждан:
лицам, пострадавшим от торговли людьми и получающим социальную помощь в соответствии с законодательством в сфере противодействия торговле людьми;
лицам, пострадавшим от домашнего насилия или насилия по признаку пола;
детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью I группы;
детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа в возрасте до 23 лет;
семьям опекунов, попечителей, приемным семьям, детским домам семейного типа.
Кроме того, предоставляется возможность подать заявление о получении социальных услуг и необходимые документы в электронной форме. Это может сделать как само лицо, нуждающееся в соцподдержке, так и его законный представитель, опекун либо сам орган опеки и попечительства. Обязательное требование – такое заявление надо подписать электронной цифровой подписью.
Выявлять лиц, которые нуждаются в социальных услугах, будут:
местные органы исполнительной власти;
центры соцслужб;
специализированные службы поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола;
заведения здравоохранения;
подразделения Национальной полиции;
предприятия, учреждения, организации, ФОПы и физлица, оказывающие соцуслуги по уходу без предпринимательской деятельности.
В Украине с 1 января 2020 года вступил в силу новый Закон о социальных услугах. Он предусматривает, что получать социальные услуги могут лица, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах или в ситуациях, угрожающих их жизни или здоровью.Кто может получить помощь и какой она бывает
Факторами, которые могут вызвать сложные жизненные обстоятельства, являются:
пожилой возраст или инвалидность;
частичная или полная потеря двигательной активности, памяти;
неизлечимые болезни или болезни, требующие длительного лечения;
бездомность или безработица;
малообеспеченность;
потеря социальных связей, в том числе во время пребывания в местах лишения свободы;
вред, причиненный пожаром, стихийным бедствием, катастрофой, боевыми действиями, террористическим актом, вооруженным конфликтом, временной оккупацией.
Все соцуслуги, которые предоставляются в рамках закона, условно разделены на такие группы:
превентивные/профилактические - консультирование, информирование, социальная профилактика;
для лиц/семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства - социальное сопровождение, социальная адаптация, социальная интеграция и реинтеграция, натуральная помощь, представительство интересов, посредничество (медиация);
для лиц с инвалидностью и пожилого возраста – поддерживающее проживание, уход на дому, физическое сопровождение лиц с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах колясках, нарушения зрения, перевод жестовой речью;
для детей с инвалидностью - сопровождение во время инклюзивного обучения, дневной уход;
кризисные услуги - экстренное (кризисное) вмешательство, предоставления убежища;
для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - уход и воспитание детей в условиях, приближенных к семейным.
Предоставлять социальные услуги могут юридические и физические лица, ФОПы, которые включены в Реестр предоставителей и получателей социальных услуг.
Для пенсионеров и лиц с инвалидностью могут предоставляться такие социально-бытовые услуги на дому:
приготовление (помощь в приготовлении) пищи дома, кормление, доставка горячих обедов, в том числе из столовых, кафе, других учреждений (предприятий) ресторанного хозяйства;
приобретение и доставка товаров из магазина или с рынка, доставка книг, газет, журналов, медикаментов за счет граждан, которые обслуживаются;
вызов врача, оказание помощи в проведении периодических медицинских осмотров и госпитализации, посещение больных в учреждениях здравоохранения, организация консультаций врачей и других специалистов;
помощь в уборке помещения, стирке белья, соблюдении личной гигиены;
оформление документов на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и других видов социальной помощи, внесение платежей;
помощь в обработке приусадебных участков (но не более 0,02 гектара);
оформление документов на санаторно-курортное лечение, устройство в дом-интернат, пансионат для ветеранов войны и труда;
содействие в обеспечении необходимыми техническими и другими средствами реабилитации и пр.
Чтобы получать социальные услуги на дому, нужно обратиться с заявлением в территориальный центр социального обслуживания. Это может сделать сам нуждающийся в помощи или его законный представитель.
В зависимости от потребностей подопечного и установленной группы двигательной активности соцработники составляют индивидуальный план предоставления социальной услуги. Затем между подопечным и терцентром заключается договор, в котором прописываются содержание и объем услуги, периодичность ее предоставления, другие условия.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые не хотят или не могут ухаживать за своими пожилыми родителями и прибегают к услугам государственных интернатов для престарелых, будут обязаны компенсировать все затраты таких учреждений. В противном случае такие граждане лишатся права на наследство.