Украинцам дополнительно повысят пенсии: кто получит на 800 грн больше

В Украине с 1 июля 2021-го пенсионеры, которым от 75 до 80 лет, получат прибавку к выплате в размере 400 грн. Кроме того, благодаря новому закону одинокие пожилые пенсионеры смогут претендовать на повышение в размере 800 грн.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. "Каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 грн. С 1 июля этого года будут получать те, кому 75-80 лет – плюс 400 грн к пенсии. Мы проголосовали законопроект, ставший уже законом, который позволяет одиноким людям получить дополнительные 800 грн, если они проживают сами", – сказала Кравчук.

Как увеличатся пенсии в 2021 году:

С 1 марта – индексация пенсий. Ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который будут повышать пенсию, рассчитывается от 50%-ного роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.

В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

В июле повысят выплаты пенсионерам, которым 75 лет, имеющих стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн. Оно коснется 1 млн пенсионеров.

В июле будет увеличен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям, все сверхурочные надбавки за стаж.

В декабре планируется пересмотреть прожиточный минимум, что тоже приведет к увеличению пенсий.

Так, во время осовременивания на 11% повысят расчетный размер средней зарплаты за три года, на основании которой считается пенсия. Однако при этом повышать будут только расчетный размер. То есть без учета надбавок за сверхстаж, доплат для отдельных категорий и т.д.

Это связано с увеличением показателя средней зарплаты на 50% от инфляции за прошедший год и на 50% от темпов роста зарплаты за прошедшие три года.

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