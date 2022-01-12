Украинцам будут давать до 100 тыс. грн на открытие бизнеса: кто может рассчитывать на помощь

Безработные и малоимущие украинцы с 1 января 2022 года могут получать финансовую помощь от государства для старта собственного бизнеса. Помощь оказывается в рамках новой бюджетной программы, разработанной Министерством социальной политики – "Рука помощи". Размер помощи будет составлять до 15 минимальных зарплат – по состоянию на начало 2022 года, это 97 500 грн.

Об этом сообщило Минсоцполитики. Там отметили: помощь является возвращаемой, т.е., в будущем эти деньги нужно будет государству вернуть.

"Эта сумма может быть использована только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов. Возвращаемая государству сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса", – рассказали в министерстве.

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Впрочем, есть вариант, при котором возвращать деньги государству не придется. Это станет возможным в том случае, если получивший их предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости.

Кто может получить помощь

Взять участие в программе "Рука помощи" могут не все. Она распространяется на незанятых работоспособных лиц из малообеспеченных семей, которые:

зарегистрированы в качестве безработных в центре занятости;

изъявили желание заниматься предпринимательством.

Как получить деньги

Прежде всего, желающему получить помощь от государства нужно подать в центр занятости 2 документа. ими являются:

соответствующее заявление;

бизнес-план. Его можно составить либо самостоятельно, либо в процессе обучения в центр занятости.

Далее уже сам центр подает на рассмотрение соответствующей комиссии все необходимые документы. А та, в свою очередь, принимает решение о предоставлении/непредоставлении просителю помощи.

Если комиссия примет решение о предоставлении денег, будущий предприниматель должен либо оформить юрлицо, либо зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель ("ФОП"). На это у него будет 30 дней.

После этого между центром занятости и предпринимателем будет заключен договор о предоставлении финансовой помощи. В то же время он должен будет подать в центр счет-фактуру, заключенный с поставщиком материалов и оборудования. На его основании центр занятости перечислит деньги на счет поставщика. Счетом-фактурой может быть:

квитанция;

накладная и т.п.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине физлица-предприниматели "ФОПы" из-за перерасчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты заплатят больше налогов. При этом повышение минималки несущественное и ожидается только в октябре 2022-го, поэтому и рост налоговых отчислений будет незначительным.