Украинцам анонсировали новый перерасчет пенсий через несколько месяцев: кто и сколько получит

Министр соцполитики Марина Лазебная заявила о том, что индексацию пенсий в 2021 году начнут в марте. Ориентировочно речь идет о повышении выплат на 11%. Однако такую прибавку могут получить далеко не все.

О том, кому и сколько добавят к пенсии, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько человек получат прибавку?

В прошлом году в рамках индексации в сумме выплату повысили для 6,9 млн человек. И это при том, что всего в стране живет около 11,4 млн пенсионеров. В этом году можно рассчитывать на такое же количество украинцев с прибавками.

Без прибавки останутся:

те, кто получал минимальную или меньше средней зарплаты;

украинцы, которые имеют существенные прибавки к пенсиям (например, за счет дополнительно стажа);

те, кто получил пенсию по специальному закону (например, силовики).

Дело в том, что повышают "чистый" размер пенсии. Тот, который посчитали по формуле. Но у некоторых этот размер меньше минимального, кто-то получает прибавки по возрасту (80 лет с 2020-го и 75 лет с 2021-го), другие имеют надбавки за стаж.

И если после осовременивания "чистой" пенсии окажется, что ее размер до сих пор находится на прежнем уровне, прибавку платить не будут.

Кто и сколько получит?

В среднем размер прибавки составит около 11%. Размер повышения для всех будет разным. В первую очередь он зависит от размера зарплат. Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тыс. граждан. Еще 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили разовые выплаты в размере 2410 грн.

Как уже писал OBOZREVATEL, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.