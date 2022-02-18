Украинца испугала камера на банкомате: опасно ли это

Украинец в сети сообщил, что обнаружил на банкомате Ощадбанка камеру, которая может записывать как клиенты вводят PIN-код карты. Он заявил, что с ее помощью работники банка и люди, обслуживающие банкомат, имеют доступ к видео, где видно тот самый код. Однако в банке сообщили, что камера фиксирует лишь факт выдачи наличных денег, а при вводе PIN она выключается.

"Вчера обнаружил в банкомате камеру, которая записывает как вы вводите PIN-код. После обращения на горячую линию прислали человека, который обслуживает банкоматы. С его слов, камеру установили они по просьбе банка. Также человек показал изображение с этой камеры. В центре изображения – клавиатура банкомата", – написал в своем Facebook пользователь Александр Мельник.

Видео дня

Как написал в комментариях к посту сотрудник Ощадбанка, на каждом банкомате можно найти такую камеру. "В части она находится сбоку, в части – сверху, и фиксирует факт выдачи наличных. При вводе PIN-кода она выключается", – написал Игорь Соколенко.

Как безопасно пользоваться банкоматами и терминалами?

Даже при следовании всем правилам пользования банкоматом у украинцев могут возникнуть проблемы. В первую очередь нужно выбрать безопасный банкомат, это важно. Не рекомендуется пользоваться банкоматами, возле которых расположены подозрительные люди или группы людей. Также стоит осмотреть его, ведь мошенники могут прикрепить на него спецустройства, с помощью которых считываются данные.

Если вы увидели, что к слоту для банковской карты или к клавиатуре присоединено что-то, то не нужно пользоваться этим банкоматом. Не следует открывать сумки, кошельки, да и вовсе отвлекаться, когда проводите операцию по снятию средств.

Многие злоумышленники этим и пользуется. Если жертва отвлеклась, могут подсмотреть данные. О том, как правильно пользоваться банкоматом и что делать, если аппарат не выдал деньги – читайте в материале OBOZREVATEL.

Также у аферистов есть несколько схем для наживы через терминалы. Кстати, злоумышленники научились обманывать не только украинцев, но и сами устройства для пополнения счетов.

К примеру, аферист начинает на терминале операцию и не завершая ее отходит. Он может ввести перевод средств на свою или чужую карту, при этом указав сумму. Если следующий клиент внесет деньги или вставит карту (если пользуется именно банковским терминалом), то происходит списание средств по операции мошенника. Об этой и других схемах подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, терминал ПриватБанка в Киеве принял у клиента наличку, однако не пополнил счет. В ответ на жалобу в финучреждении признали, что действительно произошел сбой, однако деньги пообещали вернуть только в течение 14 дней.