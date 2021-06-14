Украинскую ягоду стали экспортировать на Ближний Восток: цены в этом году рухнули

В Украине единственной ягодой, площадь под высадку которой за последний год значительно увеличилась, стала голубика. Эксперты прогнозируют сбор более 7 тыс. тонн урожая. При этом оптовые цены на голубику в 2021-м рухнули почти на треть. Интерес к ягоде растет с 2016 года как на внутреннем рынке, так и в странах ЕС. однако новым направлением сбыта стал Ближний Восток.

Об этом рассказал руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев, пишет UBR.ua. Фермерские хозяйства начали увеличивать количество насаждений ягоды, и в 2021 году голубика заняла площадь более четырех тыс. га. Планируется, что при отсутствии в июне дождей или сильной засухи урожай ягод составит более 7 тыс. тонн, отметил Хорев.

По его словам, это повлияет и на цену. Специалисты утверждают, что стоимость для оптовых покупателей будет ниже $7 за кг. При этом в минувшем году ягода в опте обходилась в $10.

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Однако предложить более дешевый продукт и конкурировать с Испанией или Польшей Украина пока что не сможет. Те часто предлагают более низкую закупочную стоимость – $5/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине не успевают собирать урожай черешни из-за погодных условий. Она напитывается влагой и гниет из-за того, что начало лета выдалось прохладным и дождливым.

"Бывают такие периоды, что бригады просто не могут войти в сад, для того чтобы собирать черешню. Например, вчера бригада зашла на сад нашей станции в 11 дня. Потому что ждали, когда все протряхнет, ведь нужно хотя бы 5-6 часов без дождей. И уже в 15-16 дня мы уже имели новый дождь, который затянулся до ночи", – резюмировала замдиректора Мелитопольской опытной станции садоводства Татьяна Малюк.

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