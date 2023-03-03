Украинскую 1 копейку продают за 1000 долларов: почему такая цена

В Украине 1 копейку продают за 39 750 грн (более 1 000 долларов). Ее особенностью является материал чеканки – вместо обычной нержавеющей стали она выполнена из серебра.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

монета была выпущена в 2010 году;

реставрации не поддавалась;

дефектов не имеет.

"1 копейка 2010. Серебро", – говорится в нем.

Какие 1-копеечные монеты ценятся среди коллекционеров

По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", среди коллекционеров ценятся, среди прочих, монеты в 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ. Их отличают:

округлая верхушка правого верхнего листа;

большие ягоды.

Также ценятся 1-копеечные монеты 1996 года двух разновидностей:

1БА – с крупными ягодами;

1БВ – с маленькими.

В целом же 1-копеечные монеты 2010 года не представляют никакого интереса для нумизматов, являясь обычными оборотными монетами. Более того, по данным нумизматов, обычно их даже не продают на аукционах поштучно.

"На продажу часто выставляют монеты в банковских роллах. Или по 100-500 монет в одном лоте", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, также дорого можно продать некоторые 2-копеечные монеты. К примеру, за 2 копейки 2003 года можно выручить от 1 800 грн 2 200 грн.

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