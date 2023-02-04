Украинским военным изменили зарплаты: что ждет с февраля

В Украине с февраля доплату в размере 30 тыс. грн смогут получать те военнослужащие, которые выполняют боевые или специальные приказы. Минимальную зарплату военным увеличат до 20 тыс. грн, а доплату в размере 100 тыс. грн для тех, кто выполняет задачу на линии соприкосновения, сохранят.

Видео дня

Об этом АрмияInform рассказал замначальника управления социальной поддержки - начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль. "С 1 февраля увеличится размер ежемесячного денежного довольствия военнослужащих в среднем на 50%. То есть если военнослужащий получал 13 тысяч гривен — это минимальное денежное довольствие было в прошлом году – то с 1 февраля этого года военнослужащий будет получать минимальное денежное довольствие более 20 тысяч гривен – три минимальных заработных плат", – пояснил он.

На "передней" линии военнослужащий с минимальным денежным довольствием 20 тысяч гривен будет получать вместе с дополнительной наградой 100 тысяч гривен – 120 тысяч гривен в месяц.

Вознаграждение в 30 тысяч гривен будут ежемесячно получать военнослужащие, входящие в состав группировок Сил обороны страны и выполняющие боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами или распоряжениями командиров воинских частей.

Кроме того, такое вознаграждение будут получать военнослужащие, выполняющие задачи всестороннего обеспечения группировок Сил обороны, а также военнослужащие, находящиеся в подразделениях, зачисленных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. 30 тысяч гривен будут выплачиваться только за период выполнения этих специальных боевых задач.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!