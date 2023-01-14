Украинским семьям с детьми раздадут деньги: кто и сколько получит

В Украине в 2023 году семьи с детьми смогут получать ежемесячные выплаты. Размер составит 2100 грн. При этом деньги получат те, кто имеет троих детей и больше.

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Как говорится в разъяснении Минсоца, деньги платят до того момента, пока ребенок не достигнет когда ребенок достигнет 6 лет. Помощь многодетным семьям была введена правительством еще с 1 апреля 2019 года – родители получили возможность получать ежемесячную помощь в размере 2100 грн.

При этом оформить помощь можно в любой момент, даже если ребенку уже исполнилось 5 лет. Чем больше семья, тем больше размер выплаты (после третьего ребенка на каждого следующего можно получить дополнительно 2100 грн). Отметим, что в 2023-м размер выплаты не изменится. До размера в 2100 грн еще повысили еще в марте прошлого года.

При этом в 2023-м индексацию выплат, в том числе и на многодетные семьи, фактически заморозили. Это связано с большим дефицитом государственного бюджета.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что некоторых украинцев могут принудить возвратить субсидии на оплату коммунальных услуг. Это может произойти, если гражданин скрыл информацию о настоящих доходах, но не получал денежные средства.

Также субсидию заставят возвратить в бюджет, если украинец не оплачивает в полном объеме коммуналку более трех месяцев.

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