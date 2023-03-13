В Украине переписали правила индексации пенсий: кто не получит полную сумму повышения

В Украине при индексации пенсий в 2023 году впервые ввели ограничения на сумму перерасчета. Лимит был установлен на уровне 1500 грн. То есть при пенсии выше 7600 грн повышение произойдет именно на 1500 грн, а не в размере 19,7% от суммы.

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О причинах изменения правил индексации рассказала замминистра соцполитики Дарья Марчак, пишет UBR. По ее словам, такое решение вряд ли было единоразовым – оно может стать основой для будущего пересмотра формулы индексации.

Лимит на повышение пенсий установили, чтобы уменьшит разрыв в суммах выплат, объяснила Марчак. Этот лимит является "механизмом балансирования" и может обеспечить равномерное увеличение выплат, добавила Марчак.

"Чем больше пенсия, тем сильнее она растет. То есть разрыв увеличивается", – отметила чиновница.

В то же время, еще одним важным новшеством стало повышение в рамках индексации самых маленьких пенсий. При этом Марчак не считает, что самые маленькие выплаты повысили именно за счет самых высоких.

"Я бы не сказала, что за их счет. Более системно говорить, что это будет корректная формула подсчета пенсий. Подготовка к изменению формулы и механики проведения индексации", – рассказала Марчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участники боевых действий на пенсии имеют право на доплату в размере 523,25 грн. При этом общий размер пенсии такого гражданина не может быть меньше 4395,3 грн (210% прожиточного минимума).

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