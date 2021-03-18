Украинским педагогам пообещали новое повышение зарплат до конца года

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что до конца этого года должностные оклады работников образования вырастут еще на 9%.

"Мы планируем с 1 декабря поднять почти на 9%", – отметил Шкарлет во время выступления на диалоговой платформе "Образование Украины 2021: стратегические цели в действии". Об этом сообщает "Укринформ".

По его словам, педагогические работники достойно справились с вызовами, которые перед ними поставила пандемия коронавирусной болезни.

Министр образования также добавил, что по инициативе президента Владимира Зеленского и при поддержке правительства в 2021 году должностные оклады педагогов увеличились на 20%.

Напомним, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднюю зарплату (около 12 тыс. грн) получают операторы, кассиры, охранники. Всего в перечне вакансий со средними заработными платами несколько десятков специальностей.