Украинских заробитчан зовут на сбор ягод в Польшу: сколько платят и какие условия предлагают

В Польше на треть взлетело количество вакансий для украинских заробитчане. Среди сезонных предложений наиболее распространенное – сбор ягод. Зарплата для сборщиков составляет от 20 до 39 тыс. грн, при этом работать придется по 12-18 часов в день всего лишь с одним выходным в неделю.

Это следует из опубликованных предложений на украинских кадровых порталах. Так, сборщик на поле малины и клубники может получать от 20 до 30 тыс. грн. Платят за каждый килограмм ягод. Работать предлагают по 12 часов в сутки и шесть дней в неделю.

"Работа в поле, туннелях. Сбор малины, клубники, вишни. График работы: 12 часов 6 дней в неделю. Трудоустройство по визе, полной биометрике до 55 лет", – говорится в объявлении.

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В другой вакансии для сборщика ягода указана такая же зарплата, но при этом в условиях сказано, что работать придется по 8-18 часов на день. К примеру, если начать с 7 утра, то при 18-часовом рабочем графике собирать ягоды придется до часу ночи.

"Жилье бесплатное со всеми удобствами. В комнате от трех до шести человек. Рядом супермаркет, делаем приглашение на работу. Лучшие работники получат предложение от хозяина о продлении работы в хозяйстве", – говорится в объявлении.

Есть также и вакансии (для сборщиков клубники) с зарплатой от 28 до 35 тыс. грн в месяц. Правда, при этом платят за каждый килограмм собранных ягод. Жить также придется в комнатах с другими заробитчанами (по четыре человека). График работы: 6-7 рабочих дней в неделю по 12 часов на день.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие вакансии предлагают украинцам в Чехии. Там украинцы занимают первое место по количеству среди всех иностранных рабочих в стране.