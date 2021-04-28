Зарплаты упадут, а конкуренция вырастет? Почему заробитчане вынуждены возвращаться в Украину и что их ждет

В Российской Федерации пригрозили депортировать около 150 тыс. украинских трудовых мигрантов, которые находятся в стране нелегально. Им нужно покинуть РФ до 15 июня. Всего же в разных странах мира насчитали более 2,5 млн нелегальных трудовых мигрантов из Украины. Многие из них из-за пандемии были вынуждены вернуться на родину, а еще часть потеряли возможность поехать на сезонные заработки.

Такая тенденция имеет и негативные последствия. В частности, как отмечают эксперты, конкуренция за рабочие места увеличится и их станет меньше. Это приведет и к снижению уровня зарплат. Что же именно может предложить Украина гражданам, которые возвращаются, узнавал OBOZREVATEL.

По подсчетам Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, около 5 млн украинцев вынуждены работать за границей в разных странах мира. Примерно 50-60% из них – работают нелегально. Украинцы устраиваются на работу в других странах в обход закона по ряду причин. Прежде всего, многие привыкли нелегально работать и в Украине, потому такая возможность их не пугает.

Еще одна причина – миграционное законодательство некоторых западных стран, которое запрещает нанимать низкоквалифицированных работников-иностранцев. К примеру, в Германии трудовую визу не могут получить люди, которые не знают языка и не имеют подтвержденной квалификации, а на сезонные работы могут претендовать только граждане ЕС. Но немецкие зарплаты для украинцев очень привлекательны. Потому многие люди соглашаются ехать в Германию без трудовой визы и оставаться на нелегальные работы со всеми вытекающими последствиями.

Возможен и еще один вариант, когда люди едут с трудовой визой, претендуют на одну работу и зарплату, но им предлагают больше денег – только нелегально. И они соглашаются, потому что зарабатывать необходимо.

Не официальная работа за границей имеет много рисков. Прежде всего, стоит понимать, что такой человек абсолютно не защищен местным законодательством и не имеет никаких прав. Как минимум, ему могут не заплатить, но это еще не самое страшное. Как рассказывает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, в 2018 году Польшу взбудоражил следующий случай с украинцем. Мужчине, который нелегально работал на одном из производств, стало плохо. По приказу руководителя предприятия его просто вывезли подальше и оставили в лесу умирать.

Нелегальная работа в России имеет еще большие риски, чем в Европе. "Это страна, в которой не уважают права собственных граждан, – говорит Воскобойник, – а что уже говорить о правах украинцев, которые находятся нелегально. Это может привести к тому, что эти люди могут попасть в очень неприятные ситуации, когда их могут обвинить в чем угодно. Не будем забывать, что между нашими странами идет война".

В целом, если нелегала поймают, страна может прибегнуть к таким мерам как штраф (в Европе это несколько тысяч евро) и экстрадиция. Кроме того, человеку, который нарушил условия таможенного режима, запретят въезд в страну на 3-5 лет. После снятия запрета, в визе, даже туристической, могут продолжить отказывать.

Стоит понимать, что случаи наказания за нарушения миграционного законодательства – не редкость. В октябре 2020-го с одного из городов Германии одновременно депортировали почти 300 украинцев.

"Большинство украинцев воспринимают это как: "им не повезло, а у меня все будет по-другому". – говорит Воскобойник. – На самом деле по-другому не будет. Большинство людей, которые нелегально работают в Германии или других странах Европы, рано или поздно попадают под розыскные мероприятия правоохранительных органов. Их находят, штрафуют и депортируют".

В то время, как Россия работает над высылкой нелегальных украинских мигрантов, Европа пытается перевести наших рабочих в русло закона. Дело в том, что из-за пандемии многие западные страны ощущают дефицит сезонной рабочей силы и хотят это устранить.

К примеру, немецкая сторона уже с 1 апреля этого года планировала официально разрешить украинским трудовым мигрантам приезжать на сезонные работы в сельском хозяйстве. Посредником при трудоустройстве должна выступить наша Государственная служба занятости. Для такого сотрудничества между странами необходимо заключить соответствующий договор, согласие на который дает Верховная Рада. Но пока эту идею с украинской стороной не согласовали. В свою очередь Воскобойник прогнозирует, что уже через год-два подобный договор заключат и легальная сезонная работа в Германии станет возможной.

Что интересно, Германия, не первая, кто предлагает украинским заробитчанам официальное трудоустройство на уровне межгосударственных договоренностей. Подобный договор, правда, только на трудоустройство строителей, уже существует между Украиной и Израилем. Набирает таких специалистов на работы в Израиль также Государственная служба занятости.

Шаги для перевода нелегальных трудовых мигрантов в русло закона принимают и в украинском парламенте. Сейчас в Верховной Раде готовится ко второму чтению законопроект №2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за границей". Потому вполне возможно, что в скором времени трудоустройство за границей для украинцев перестанет быть настолько рискованным.

Сейчас на рынке труда ситуация не лучшая. Из-за постоянных карантинов, по данным Госстата, украинский большой и средний бизнес потерпел около 350 млрд грн убытков в 2020-м, это вдвое больше чем в 2019-м. Потому, часть предприятий закрылись или сократили штат, а количество рабочих мест – уменьшилось. При этом, из-за строгого карантина во многих странах Европы, часть украинцев, которые работали за границей, были вынуждены вернуться домой.

"Эти люди теперь стали претендовать на рабочие места в Украине. ­– говорит эксперт рынка труда Сергей Марченко. – Потому у нас два серьезных фактора влияния на рынок: рабочих мест стало меньше, а претендентов на эти места стало больше. Рынок труда уже тяжелый. И высланные с РФ работники только усилят эту проблему. Конечно, заработные платы из-за этого будут только уменьшаться. А люди, которые работают в Украине, вынуждены будут выдерживать усиленную конкуренцию".

Люди, которые работали за границей, пока не могут претендовать в Украине на высокую зарплату или на хорошие условия с легальным трудоустройством. Создание новых высокооплачиваемых рабочих мест также маловероятно. В прошлом году надежды были на программу "Большое строительство", под которую выделяли огромные средства. Но в этом году финансирование упало. Потому эта программа не обеспечит работой не только заробитчан, а и некоторых украинцев, которые работали на нее раньше.

В то же время, Украина, как и многие страны, остро ощущает дефицит сезонной рабочей силы. Потому временной, нелегальной работы, которую можно предложить вернувшимся заробитчанам – не мало, утверждает эксперт рынка труда Татьяна Пашкина:

"Если мы говорим о нелегальной работе, подработке и так далее – я не сомневаюсь, что такая работа у нас есть. У нас май и картошка сама себя не посадит, как говорится. Прочие полевые работы также востребованы. Сезонно могут быть затребованы ремонтники, мы видели такую тенденцию в прошлом году. Опять же начинается туристический сезон. В курортных поселках могут понадобиться помощники тандырщиков, мангальщиков, продавцы сладкой ваты, разнорабочие в пансионаты, охранники и тому подобное".

Также есть дефицит работников в сферах питания и торговли. Потому заработать хоть что-то можно. Но вот будет ли идти эта сумма в сравнение с тем, что человек получал за границей? Вероятность не стоит отбрасывать, но работать в таком случае придется буквально на износ.

В то же время, открытым остается вопрос, готовы ли в массе своей заробитчане (особенно с Европы) выполнять ту же работу, что за границей, но с той оплатой, которую им предлагают в Украине? Или же они, даже без официального трудоустройства, и дальше будут искать возможности получить хоть и рискованную, но более высокооплачиваемую нелегальную работу за границей?