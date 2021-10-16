Украинских "ФОПов" согнали на регистрацию: нарушителям грозит до 51 тыс. штрафа, возникли очереди

В Украине с 11 июля все "ФОПы" и неприбыльные организации должны были подать информацию о конечном бенефициарном собственнике в госреестр. Кто не успеет – мог получить штраф от 17 000 до 51 000 грн.

Хотя информация о грядущих переменах стала известна еще весной, все "ФОПы" почему-то оказались у регистраторов практически в последнюю неделю перед окончанием сроков (позже его продлили), а очереди в ЦПАУ (по укр. – ЦНАП) по всей стране спровоцировали скандал.

Почему так получилось и удалось ли решить проблему – узнавал OBOZREVATEL.

Как сообщают сами предприниматели, они подавали документы в последний момент не потому, что специально затягивали процесс, из-за нюансов в законодательстве. Согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" все юридические лица, в отношении которых в Едином государственном реестре юридических лиц должны содержаться сведения о конечных бенефициарных владельцах, должны подать государственному регистратору документы для обновления данных до 10 октября. Позже срок перенесли до 2022-го.

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Бухгалтер предприятий Елена Хозяинова отмечает, у всех "ФОПов" свои нюансы и одной схемы для всех сделать нельзя. "Есть много вопросов, к примеру, бенефициары-нерезиденты. У меня на одном предприятии два учредителя-физлица. По них документы подаются при регистрации, зачем нам теперь подавать? Все время с 11 июля в прессе постоянно писали: подождите, не спешите подавать, там много нюансов, будут внесены изменения в закон. Действительно несколько законопроектов с изменениями были зарегистрированы на сайте и наш юрист их отслеживал. Все подавались в последний момент не потому, что такие бестолковые и тянули время, а потому, что ждали изменений. Но изменения так и не внесли".

Для неприбыльных организаций нужно было подать информацию об отсутствии бенефициарного собственника, которая уже есть в реестрах. Потому многие организации это также возмутило:

"По общественной организации, где я все еще числюсь руководителем и основателем я отказался подавать отчетность. – говорит политический консультант, руководящий партнер PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов. – Это полная бессмыслица. Общественные организации не имеют бенефициарных собственников. Это неприбыльные организации, которые действуют в интересах людей, которые объединились вокруг некой миссии и служат обществу".

Информацию о бенефициарах, согласно закону, нужно подавать ежегодно. Но от подачи документов освободили государственные органы и их ассоциации, политические партии, коммунальные и государственные предприятия, адвокатские объединения, торгово-промышленные палаты, профессиональные союзы, организации работодателей, объединения совладельцев многоквартирных домов и религиозные организации.

До 11 октября документы можно было подать бесплатно. После же планировали брать админсбор в сумме 680 грн. Потому на прошлой неделе в ЦПАУ образовались огромные очереди и масса конфликтов, на которые люди начали жаловаться в сети.

Пользователь Евгения Захарченко из Кропивницкого пишет, чтобы попасть в нужный кабинет приходилось занимать очередь в 4 утра и записываться на список. Но это не спасало от злоупотреблений. Также пожаловалась на систему подачи документов волонтер и предприниматель Дана Яровая:

"Выдернул меня с работы муж, который пообещал, что все произойдет за 15 минут. Итак, все в центре оказания административных услуг на взводе. Такие же задёрганные, выбегают на зум-конференции на улицу, настроение в очереди злое и гнетущее", – пишет Яровая на своей странице.

По словам женщины, при регистрации у нее спрашивали информацию, которая уже есть в реестре и не хотели регистрировать два юрлица по одному талону. Чтобы не стоять в очереди, можно было подать документы и через нотариуса, но на их услуги также вскоре нашлось много желающих, а цены – не радовали: от 1500 грн и выше.

"Кто-то из нотариусов начал отказываться, – говорит Хозяинова. – Ведь эту схему собственности предприятия нужно проверить и брать на себя ответственность они не хотели. А кто-то брал, но не все "ФОПы". Многие хотели заработать 1500 грн без усилий. А у меня нерезиденты в бенефициарах, потому нас не хотели регистрировать. В итоге мы заплатили 3000 грн за одно предприятие и то по договоренности".

На волну возмущения во власти все-таки отреагировали. Сначала Министр юстиции Денис Малюська написал у себя на Facebook, что система не справляется с наплывом желающих, потому штрафов не будет ни в октябре, ни в ноябре. А в прошлую пятницу парламент принял законопроект №5807, которым отсрочил подачу ведомостей о бенефициарах на 9 месяцев. Кроме того, законопроект отменяет необходимость подачи информации о бенефициарах для предприятий, владельцами которых являются физические лиц граждане Украины, ведь вся информация по ним и так содержится в реестрах.

Что касается общественных организаций – они пока есть в перечне тех, кто должен подавать документы. Но, по словам Рохова, они уже подготовили наработки для законопроекта, который отменит необходимость для ГО подавать такую отчетность.

"Мы имеем договоренность с депутатом Игорем Фрисом. – говорит Рохов. – Он пообещал, что готов вложить наши наработки в проект закона и собрать подписи для его регистрации. Надеюсь, на следующей неделе мы найдем оптимальное нормотворческое решение, чтобы внести в парламент и закрыть эту проблему раз и навсегда. Подавать информацию о бенефициарных владельцах, организациям, которые их не имеют, и о чем заведомо знает государство – нелепо".

Пока проблема регистрации бенефициарных собственников временно снята, но до конца не решена. Если обычным физлицам-резидентам разрешили не дублировать информацию из реестров, то вопрос с общественными организациями пока остается открытым. И будет ли он решен в отведенный срок, или же государство все таки оставит за собой возможность заработать на штрафах, пока вопрос.