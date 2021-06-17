Украинцы – первые среди заробитчан в Чехии: кому платят 90 тысяч и как трудоустроиться

Украинцы – это самая большая группа иностранцев, которая работает в Чехии. Вначале 2020 года в Чешском статистическом управлении по международной миграции заявляли, что каждый 5-й иностранный работник в их стране – украинец. В прошлом году эта страна выдала нашим гражданам 150 тысяч приглашений на работу.

Чем же украинцев привлекает эта небольшая европейская страна, и какие есть подводные камни работы в Чехии – узнавал OBOZREVATEL.

Чехия находится на втором месте в Европе по объемам легального трудоустройства украинцев (разумеется, после Польши). Работать там могут как квалифицированные специалисты с дипломами, так и сезонные работники без квалификации.

Если сравнивать со странами западной Европы, к примеру, с Германией, Чехия имеет более простые условия трудоустройства для иностранных работников. В то же время уровень оплаты труда там выше, чем в Украине и даже на 10-15% выше, чем в Польше.

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"В Чехии украинцев привлекает прежде всего зарплата, – утверждает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. – Основная задача для большинства украинских трудовых мигрантов, все же, не искать новую родину, а искать возможность заработать как можно больше денег за ограниченный период времени. И Чехия такую возможность дает".

Для легального трудоустройства в Чехии нужны примерно те же документы, какие требуют и другие страны ЕС:

приглашение от зарубежного работодателя;

рабочая виза;

документы об образовании (если вы претендуете на работу по специальности).

В отдельных случаях нужно предоставить свидетельство о браке или разводе.

Знание языка для трудоустройства не нужно. Но оно, несомненно, будет плюсом, ведь поможет вам увереннее чувствовать себя в стране.

Согласно данным кадрового портала work.ua, наибольшим спросом в Чехии пользуются электрики, сварщики и водители. Но берут на эти должности не всех.

Чтобы устроиться, к примеру, сварщиком, необходимы:

виза или паспорт ЕС;

возраст: от 22 до 60 лет;

опыт работы от 3-х лет;

работа полуавтоматической сваркой (опыт от двух лет);

обязательное наличие аттестации (сертификат или диплом сварщика).

В то же время Воскобойник отмечает, что Чехия больше нацелена совсем не на квалифицированных сотрудников. Среди иностранцев чешские работодатели чаще всего ищут временных разнорабочих. Украинцев без специальной квалификации принимают в основном автомобильные заводы, которых в этой стране немало.

Что касается сотрудников с квалификацией, то зарплаты у них гораздо выше украинских. К примеру, сварщику готовы заплатить от 80 до 90 тыс. грн, электрику – 75-85 тыс. грн, водитель категории СЕ может заработать до 73 тыс. грн.

Если же говорить о сотрудниках без квалификации, их зарплаты не так хороши. "Если мы говорим об автозаводах, то в день человек может получать приблизительно 1 000 грн на наши деньги, – рассказывает Воскобойник. – Если такой человек отработал 6 дней в неделю, 24-25 рабочих дней на месяц, он может получить 24-25 тыс. грн (примерно $900. – Ред.)".

В то же время стоит понимать, что рабочий день на заводах – это не привычные 8 часов. Персонал может работать 10-12 часов в сутки. Это физически нелегко.

Главная сложность для украинцев – это то, что Чехия очень небольшая страна. Ее население – около 8 млн человек. Соответственно, она может принять только ограниченное число иностранных работников. А желающих работать в Чехии – немало. Этим часто пользуются мошенники: берут деньги за изготовление виз и приглашений на работу, но условий договора не выполняют.

"Бывает, людей отправляют работать на основании биометрических паспортов, или же берут предоплату за изготовление визовых документов и не делают их, или по приезде не находится работа. Потому не нужно платить за трудоустройство и подготовку документов посредникам. Так вы рискуете остаться без денег, документов и работы", – говорит Воскобойник.

Сотрудничество с сомнительными посредниками может привести и к дальнейшему запрету на въезд, говорит глава комитета по миграционному праву Ассоциации юристов Украины, председатель ОО "Союз экспертов по борьбе с коррупцией" Сергей Нижинский: "Граждане, которые указывают откровенно ложную информацию о себе или о цели поездки, а также те, кто полагается на услуги сомнительных фирм, готовят поддельные документы, могут получить штраф или запрет въезда в ЕС на 5 лет".

Самое главное нарушение, которое допускают украинцы в Чехии, да и любой другой стране Европы, – нелегальное трудоустройство. Из-за этого украинцы рискуют своим здоровьем и могут остаться без заработанных денег, предупреждает Воскобойник: "Если вы работаете без документов – это угроза вашей жизни и здоровью. Работодатель, у которого работает нелегал, не будет заботиться о его зарплате, должных условиях труда или безопасности на рабочем месте".

Также среди нарушений – пребывание на территории страны дольше, чем это определено правилами. К примеру, в Чехии, как в стране ЕС, украинцы могут находиться не более 90 дней в течение полугода. Если эта норма нарушена, в паспорте человека поставят соответствующий штамп. Когда же человек задержался в стране на месяц дольше, чем разрешено, то следующий раз ему могут запретить въезд, рассказывает Ніжинский.

"Если человека обнаружили на территории страны ЕС с нарушенным сроком пребывания, как правило, ему дается возможность покинуть страну самостоятельно в течение 1-2 недель, а при пересечении границы он заносится в соответствующие списки, следствием чего может быть отказ во въезде. Если человек нарушил срок пребывания, был обнаружен и задержан на территории ЕС соответствующими службами (в зависимости от обстоятельств задержания), может быть применена депортация без возможности посещения стран ЕС на 10 лет", – пояснил он.

Как утверждает Нежинский, риски недопуска в страну также существуют в случае, если гражданин во время предыдущей поездки осуществил административное правонарушение: не заплатил штраф, например, за проезд без билета, не заплатил за отель или другие предоставленные услуги.

В целом, условия трудоустройства в Чехии для украинцев несложные, а зарплаты порой в разы выше, чем на родине. Но стоит понимать, что Чехия – небольшая страна. Работы там не так много. Потому на пути украинских трудовых мигрантов и возникает немало мошенников, которые пользуясь спросом и небольшим легальным предложением, "вытягивают" из наших граждан побольше денег. Потому, как и при любом трудоустройстве за границей, здесь нужно быть предельно осторожным.