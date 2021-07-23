Украинские учителя уезжают на заработки в Польшу: за три месяца зарабатывают 5 тыс. долларов

Количество украинских заробитчан среди учителей в Польше с начала года увеличилось на 15%. За летних три месяца они могут заработать до 5 тыс. долларов.

Об этом со ссылкой на исследование Gremi Personal сообщило издание Укринформ. В целом же учителя составляют 5% от общего количество украинских трудовых мигрантов. Чаще всего они приезжают в Польшу в середине июня и остаются там до августа.

"Они трудоустраиваются на предприятия пищевой промышленности (мясокомбинаты, рыбозаводы, кондитерские фабрики), заводы электроники, логистические склады, а также в гостиницы и рестораны, где требуются работники летом в туристический сезон. В среднем украинский учитель может заработать в Польше за 3 месяца каникул – три-пять тысячи долларов", – отметила представитель Gremi Personal Анна Джоболда.

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Зарплаты украинцев в Польше:

стоматолог в частной клинике – от 120 до 145 тыс. грн в месяц;

терапевт – 75 тыс. грн в месяц;

швея – 25 тыс. грн в месяц;

сварщик – до 52 тыс. грн в месяц;

разнорабочий – около 30 тыс. грн в месяц;

уборщик складов – 33 тыс. грн в месяц;

строители – 45 тыс. грн в месяц;

электрики – 40 тыс. грн.

Зарплата в Украине:

в среднем украинцы получают 13,6 тыс. грн;

средняя зарплата в Киеве составляет 17 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы, которые работают неофициально, не смогут получить пенсию в 60 лет. Так, по новым правилам, которые полноценно вступят в силу уже с 2027-го, для того, чтобы получить пенсию вовремя, нужно иметь от 35 лет стажа.