В Украине за огромные деньги продают 25 копеек: как они выглядят

В Украине 25 копеек 1992 года продают за 18 850 грн. Разновидность монеты редкостная – 4БАм "Англичанка".

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. При этом его автор не стал указывать, в каком состоянии находится монета, имеет ли она дефекты и пр. Все это он призвал оценивать по фото.

"25 копеек 1992 г. 4БАм. Состояние на фото", – говорится в объявлении.

Что известно о монете

Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", 4БАм – редкая разновидность монеты 25 копеек 1992 года. Нумизматы называют ее "Английский чекан". "Монету чеканили английскими штемпелями на Луганском станкостроительном заводе", – объясняют специалисты.

Они подчеркивают: точный тираж таких 25 копеек неизвестен. Однако после чеканки он должен был быть уничтожен – потому, что монета изготовлена с ошибкой. Так, в отличие от рядовых 25 копеек, у нее на аверсе:

выпуклый щит;

вдавленный трезуб.

"Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно запечатлели рельеф, затемнили фон и трезуб. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод. Пуансоны аверса с изображением герба имели выпуклый трезуб, что при чеканке давало обратный эффект, то есть на монете трезуб получился вдавленный", – рассказывают нумизматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом, украинцы могут продать 25-копеечные монеты намного дороже их номинала. За некоторые разновидности можно выручить несколько тысяч гривен – такие монеты являются коллекционными и нумизматы готовы платить огромные деньги, чтобы их заполучить.

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