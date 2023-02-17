Украинская монета победила в международном конкурсе и стала лучшей в мире: как выглядит

Украинская монета "К 30-летию независимости Украины" номиналом в 5 грн стала победительницей мкждународного конкурса "Монета года", который проводит специализированное издание World Coin News – в номинации "Самая художественная монета". Еще одна монета – "25 лет Конституции Украины" – победила в номинации "Лучшая монета о современном событии".

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Об этом сообщает Numismatic News. Отмечается: монета "К 30-летию независимости Украины" с большим отрывом завоевала высшую награду, набрав 30% от общего числа голосов и "более чем вдвое превысив своего ближайшего конкурента".

"Наряду с общей победой Украина также привлекла внимание в категории "Лучшее современное событие". Благодаря своей монете, посвященной 25-летию Конституции Украины", – говорится в сообщении.

Что известно об украинских монетах-победительницах

Монета в 5 грн "К 30-летию независимости Украины" посвящена принятию Верховной Радой Украины 24 августа 1991 исторического документа – Акта провозглашения независимости Украины. Ка рассказали в НБУ, "композиция на монете изображает Украину":

бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты;

изображения цветной вышитой ленты, символизирующей код нации и напоминающей ДНК.

Монета в 10 грн "25 лет Конституции Украины" посвящена 25-летию принятия Конституции Украины. Композиция на монете воспроизводит составной пазл, контурами которого является микротекст с цитатами отдельных статей Конституции Украины. Силуэтные фигуры же на монете олицетворяют народ Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ниуэ – государство в Полинезии (южная часть Тихого океана) – выпустила серебряную памятную монету номиналом 5 долларов "Воин Азовстали". Она посвящена украинским защитникам Мариуполя.

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