Украинская мелочь, за которую заплатят целое состояние: как выглядят копейки

В Украине некоторые монеты номиналом в 10-25 копеек можно продать за несколько тысяч или даже сотен тысяч. Редкие копейки пользуются особым спросом у нумизматов, а на профильных аукционах за них готовы отдать целое состояние.

О том, какие монеты пользуются спросом, читайте в материале OBOZREVATEL.

Нумизматы готовы платить десятки и даже сотни тысяч гривен не только за редкие монеты прошлых веков, но и за современные копейки. Главное условие – они должны отличаться от остальных. Например, браком.

Так, за 10 копеек 2008 года с производственным браком готовы заплатить 250 тыс. грн. Именно столько просят за испорченную монету на торгах crafta.ua

За 25 копеек 1992-го с браком чеканки можно получить около 100 тыс. грн. Для украинцев, которые не интересуются монетами, такая копейка абсолютно бесполезная, в то же время нумизматы готовы заплатить за нее целое состояние.

За монету номиналом 50 копеек 1994 года можно получить около 6-10 тыс. грн. Но только при условии, что речь идет о редкой разновидностью – с 8 насечками на ребре и особым рисунком по краям. За 10 копеек 1992 года, если они с выпуклым щитом, выдавленным трезубцем, можно получить несколько тысяч гривен.

За 25 копеек 1992 года с выпуклым щитом и выдавленном на нем трезубце можно получить около 3-6 тыс. грн. А за коллекцию таких монет нумизматы готовы заплатить десятки тысяч гривен.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.