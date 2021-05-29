Украинская картошка стоит в два раза больше импортной: цена снижаться не будет

Украинская картошка в супермаркетах продается по цене в два раза выше, чем импортная. И в ближайшее время стоимость снижаться не будет.

Об этом заявил руководитель "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев, передает agronews.ua. Отметим, в супермаркетах молодой украинский картофель стоит около 34 грн, а импортная – 18 грн.

"Пока предложение отечественной картошки недостаточно. У фермеров она уже в разы дешевле, чем в супермаркетах. И это молодой картофель. Не надо ее путать с ранней. Картофель с тонкой шкуркой, которая легко счищается – это молодая. Ее нельзя хранить долго и нужно употреблять сразу. Она будет дорогой. Но еще неделю-две и цена на картофель скатится до уровня общего диапазона, кроме импортного. Импортный диапазон всегда будет варьироваться от расстояния до страны-поставщика и качества картофеля", – отметил он.

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Еще одна группа товаров, которая обходится жителям других стран дешевле, чем украинцам, – это мясо. В частности, свинина и говядина.

По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей, экономиста Алексея Дорошенко, на это влияет импорт. "Мясо мы импортируем. Свинину, например, в объеме 50%. Но что касается мяса, то такая разница в цене не всегда одинаковая. Если вы посмотрите цену мяса где-то через месяц, то она, возможно, будет в Украине немного ниже. То есть тут все динамично", – отметил специалист.

Дорошенко утверждает, что большинство продуктов ежедневного употребления в Украине уже стоят дороже, чем в ЕС. "Я имею в виду средние по доступности категории продуктов. Если рассматривать высокую ценовую категорию, то зачастую она в Европе будет все-таки дороже", – добавил он.

Если же говорить об овощах, то они, как правило, дешевле в странах ЕС на 5-10%. Факторов, почему так происходит, довольно много. "Это и дороговизна кредитов, и налогообложение, и агродотации, которые в ЕС составляют более 70 млрд евро в год. Кроме того, в силу отсутствия конкуренции производители могут устанавливать цену, какую захотят. Купят и так", – сказал Дорошенко.

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