Украинки получат доплату за повышение пенсионного возраста: кому увеличат выплаты на 9%

Украинки, которые получат пенсии в 2022-м (исполнится 60 лет) получат доплату к выплате в размере 9%. Такая доплата должна частично компенсировать повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет (происходило поэтапно с 2011 года).

Повышение предусмотрено также постановлением Кабмина №963. Отметим, доплату получат те украинки, которые родились с 1 января 1962-го по 31 декабря 1962-го. То есть пенсионный возраст для них наступит в текущем году.

"Ежемесячное повышение, предусмотренное настоящим пунктом, устанавливается в пределах максимального размера пенсии, определенного Законом. Выплаты, определенные пунктами 1-3 этого постановления, финансируются за счет средств государственного бюджета", – говорится в постановлении.

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В Украине действует единый пенсионный возраст для мужчин и женщин – 60 лет. Однако важно учитывать, что для того, чтобы выйти на заслуженный отдых вовремя, в 2022-м нужно иметь минимум 29 лет стажа. Если 60 лет исполняется в 2022-м, но к этому моменту есть от 19 до 29 лет стажа, работать придется до 63 лет.

Если есть всего от 15 до 19 лет, то пенсию назначат только с 65 лет. А те, кто не имеет и 15 лет стажа, вообще пенсию не получат.

Требования к стажу будут расти ежегодно на 12 месяцев, пока не достигнут 35 лет для выхода на заслуженный отдых в 60 лет. Пропорционально будут расти требования и для выхода на заслуженный отдых в 63 года.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.