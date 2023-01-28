Украинка выиграла у ПриватБанка cуд на 105 тыс. грн: ей вернут деньги, которые сняли с кредитки мошенники 

ПриватБанк проиграл суд своей клиентки, которая потребовала отменить все мошеннические операции по своей кредитки и вернуть ей 105 тыс. грн. Шевченковский районный суд Запорожья 23 января 2023-го опубликовал решение, согласно которому банк обязан возместить ущерб.

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Об этом говорится в материалах производства 2/336/358/2023, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL. Так, еще в августе 2021-го клиентка банка заметила, что по с ее карт ПриватБанка пропадают крупные суммы денег. Мошенники не только потратили все ее средства, но и исчерпали кредитный лимит. Всего потратили 105 тыс. грн.

На эту сумму: сделали переводы, купили технику, оплатили в интернете неизвестные услуги. Более того, ПриватБанк не просто не помог своей клиентке вернуть деньги, но и начислил ей более 9 тыс. грн процентов по кредиту, который использовали мошенники.

"Как указала истец, общая сумма ненадлежащих переводов и несанкционированного снятия наличных по ее карточным счетам за период с 15.08.2021 по 18.08.2021 составила 105 949 грн. Кроме того, истец указала, что в промежуток времени с 15.08.2021 г. по 19.12.2021 г. АО КБ ПриватБанк осуществило удержание из ее собственных средств в счет погашения долга за пользование кредитными средствами по указанным ранее карточным счетам в общей сумме 9480 грн", – говорится в материалах дела.

Суд признал, что банк несет ответственность за то, что со счета ее клиентки начали пропадать крупные суммы денег. Он обязал ПриватБанк вернуть счет к тому состоянию, который был до сомнительных операций (то есть вернуть 105 тыс. грн), а также выплатить своей клиентке 9480 грн, которые банк у нее взял в качестве оплаты процентов по кредиту. Кроме того, банк должен заплатить 992 грн судебного сбора.

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