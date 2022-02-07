Украинец продал 5 копеек за 10 тысяч: какие монеты искать в копилках, чтобы разбогатеть
Житель Львова продал на аукционе 6 февраля монету номиналом в 5 копеек за 10,3 тыс. грн. Такие копейки могут найтись в копилках любого украинца. Чтобы узнать редкий экземпляр, нужно внимательно изучить насечки на ребре монеты.
Как написал на своем сайте нумизмат Виталий Ткач, обычные монеты в 5 копеек продать не удастся. За 10,3 тыс. грн приобрели на аукционе 5 копеек 1992 года выпуска разновидностью 1.1 Ак. "5 копеек 1992 года чеканили на монетном дворе в Италии. Из-за ошибки часть монет отчеканили в групповом кольце для итальянской монеты 200 лир, у которой также крупная насечка", – вспоминает нумизмат, с которым пообщался Виталий Ткач.
Всего изготовили в Италии 446 млн монет номиналом в 5 копеек. Сколько из них имеют такую ошибку, не известно. К слову, также редкими считаются 5 копеек 1992 г. с тонким средним зубом трезубца. Такие монеты продают по 2200-3600 грн.
"Монеты номиналом 5 копеек в Украине выведены из обращения в 2019 году. Однако у многих еще остались пятачки в копилках, среди них могут оказаться редкие. Ищите или крупную насечку на группе или узкий средний зуб трезубца", – советуют нумизматы.
Редкими считаются также и обычные монеты, которые изготовили с дефектами во время производства. Например, по ошибке выпустили копейку с друмя реверсами или аверсами.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
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