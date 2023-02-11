Украинец отсудил у коммунальщиков 6 тыс. грн морального ущерба: ему отключили горячую воду

В Чернигове 7 февраля 2023-го Деснянский райсуд обязал "Облтеплокоммунэнерго" выплатить своему клиенту 6 тыс. грн. В такую сумму оценили моральный ущерб, нанесенный отключением горячей воды.

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Об этом говорится в материалах дела №2/750/401/23, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL. "В январе 2023 года истец обратился в суд с иском к Акционерному обществу "Облтеплокоммунэнерго", в котором просит признать неправомерными действия ответчика по прекращению предоставления услуги по поставке горячей воды", - говорится в документах.

Украинец считает, что такие действия незаконны. Суд проанализировал договор и согласился: коммунальное предприятие обязано своевременно предоставлять потребителю услуги в установленных объемах, надлежащего качества, безопасные его жизни, здоровья.

Ни коммунальное предприятие, ни истец в суд не явились. Они обратились с просьбой провести рассмотрение без их участия. Судья занял позицию истца. Однако вместо 10 тыс. грн, которые просил клиент, решил взискать 6 тыс. грн.

"Взыскать с Акционерного общества "Облтеплокоммунэнерго" в пользу ЛИЦО_1 6000 грн (шесть тысяч грн) в виде возмещения морального вреда", - отмечается в решении суда.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее украинка отсудила у ПриватБанка 105 тыс. грн. Эту сумму с ее счета украли мошенники.

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