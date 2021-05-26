Украина запретила полеты в Беларусь: что будет с ценами на билеты и торговлей

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Это ответная реакция на перехват белорусской стороной иностранного самолета для задержания экс-редактора оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Теперь украинским авиакомпаниям временно запрещено летать в Беларусь и заходить в ее воздушное пространство, а белорусские самолеты не смогут садиться в наших аэропортах. Авиаблокадой ответил официальному Минску и ряд других стран Европы.

Как эти санкции повлияют на Украину и что будет дальше с украинско-белорусскими экономическими отношениями – разбирался OBOZREVATEL.

Прежде всего ограничения почувствуют авиакомпании. Они понесут некоторые убытки из-за отмены рейсов, а чтобы облетать Беларусь, придется больше тратить на каждый перелет. В то же время пассажиры изменения не особо ощутят.

"Это отобьется на цене билета, но несущественно. По северному направлению билеты могут подорожать, – говорит экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. – Само собой, мы потеряем пассажиров, которые традиционно летали в Минск. Этих пассажиров станет меньше, что также негативно для финансово-экономических показателей аэропортов".

В то же время выиграет от ограничений "Украерорух". Авиатрафик через Украину может наоборот возрасти, поскольку многие страны будут пытаться облететь Беларусь. В частности, через Украину могут пойти рейсы европейских авиалиний в азиатском направлении, в том числе на Санкт-Петербург и Москву, говорит Омелян:

"Все зависит от того, какой облетный маршрут будут выбирать компании. Пойдут ли они коридором выше Беларуси или через Украину. Но Flightradar уже показывает, что количество транзита через Украину увеличилось. Потому мы ожидаем, что международный трафик нашей территорией вырастет. Это должно положительно отразится на финансовом состоянии "Украэроруха".

Кроме транспортных, между Украиной и Беларусью существуют активные торгово-экономические связи. И ряд украинских политиков уже выступили с призывами ограничить не только перелеты в Беларусь, но и часть торговли.

Стоит отметить, что Беларусь не является крупнейшим торговым партнером Украины. За прошлый год доля Беларуси в нашем экспорте составила лишь 3%. При этом украинский экспорт достаточно диверсифицирован. Мы продаем многое: от черных металлов и железнодорожных локомотивов до отходов пищевой промышленности.

Директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан, рассказывает, что самая большая позиция в нашем экспорте в Беларусь – соевые бобы (11%). При этом Беларусь занимает 20% всего украинского экспорта соевых бобов. Еще 10% экспорта – это макуха, отходы от производства сои и подсолнуха. Но это – сырье. Среди товаров самая большая позиция – это различные вагоны (5%).

"Тут стоит отметить, что спрос на наши вагоны вне Беларуси – ограничен, но и делаем мы их в основном для внутреннего рынка, – говорит Мовчан. – Если посмотреть на товары, которые мы везем в Беларусь, конечным потребителем которых преимущественно является эта страна, таких всего 15%. Около 200 млн долл. в разрезе года".

"В экспорте прекращение торговли с Беларусью не будет иметь катастрофических последствий. Потери будут перекрыты ростом экспорта в другие страны", – говорит Мовчан.

В свою очередь доля импорта из Беларуси составляет примерно 5%. По данным Госстата, в январе-марте 2021-го 59% ввезенных из этой страны товаров – нефть и нефтепродукты. Еще 8% занимают удобрения, 4% – пластмассы, доля остальных товаров критически мала.

"Самый болезненный вопрос здесь – нефтепродукты, – говорит Мовчан. – Переориентировать поставки можно, но скорее всего, это будет дороже. Уже сейчас мы импортируем часть этих товаров из Польши, Литвы, Румынии. Но здесь вопрос объемов, цены и логистики. Из Беларуси поставки удобнее. Второй сложный товар – удобрения, особенно калийные, на которых Беларусь специализируется. Сейчас наш импорт удобрений из Беларуси составляет 88% всех удобрений, которые мы завозим. Переориентация возможна – вопрос в цене и скорости".

Павел Кухта в свою очередь уверен, чтобы проблемы в торговых отношениях с Беларусью не ударили по Украине, нам необходимо развивать собственную нефтепереработку, ведь у нас есть база и ресурсы. Не хватает лишь инвестиций.

Также из Беларуси в Украину в периоды пикового потребления приходит и электроэнергия. Украина связана с Россией и Беларусью единой энергетической системой, потому и пользуется электричеством от этих стран и сама в то же время им продает. Но как уверял ранее глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, зависимости от электроэнергии России и Беларуси у нас нет. За прошлый год импорт составил лишь 0,15% потребляемого украинцами тока. При необходимости мы можем закрыть потребность и европейским электричеством.

В свою очередь Украина – один из ключевых торговых партнеров Беларуси. Мы вторые среди стран в экспорте, а в импорте – на 5-м месте. Потому в случае проблем в торговых отношениях между нашими странами, они ударят по Беларуси больше, чем по Украине.

"Беларусь – небольшая страна по сравнению с Украиной. Население – более чем в 4 раза меньше. Мы важны с точки зрения доли в торговле, и с точки зрения того, что мы позволяем диверсифицировать торговые связи, хоть как-то защищаем их от полного экономического поглощения Россией", – говорит Кухта.

Важность нашего рынка отмечает и Мовчан: "У Беларуси нет никаких торговых преференций на Европейском рынке. Потому Европейский рынок им хоть и важен, но он граничный. А Украина вторая по экспорту среди стран после России и занимает 11%. Потому для них мы более важны, чем они для нас, с точки зрения доли рынка".

Украина о дальнейших санкциях и запретах пока не заявляла. Но может ли Беларусь сама рассматривать некие торговые ограничения касательно Украины, как ответ на запрет перелетов? Кухта считает такое развитие событий крайне маловероятным:

"Белорусы, в отличие от россиян, обычно боятся торговых конфликтов с Украиной и идут на компромисс. Я не думаю, что здесь есть большие риски торговых войн. Они тоже могут быть, но я бы не ожидал сейчас жестких ответных действий. Реакция нашей стороны была адекватной на акт государственного терроризма. Ми ограничили авиасообщение с ними и на этом этапе этого достаточно".

В то же время, поскольку ситуация в Беларуси нестабильна, Украине следовало бы работать на перспективу и максимально диверсифицировать поставки отдельных групп товаров, которые идут из Беларуси, в частности энергетических ресурсов. Налаживание собственной нефтепереработки и переориентация на европейский рынок электроэнергии – процессы емкие и по времени и по вложенным средствам. Но как показывает практика, над ними необходимо работать, чтобы в случае обострения ситуации потеря рынка не застала нас врасплох.