Украина не сможет стать членом ЕС с "зарплатными ФОПами": Гетманцев анонсировал решение

Оформление сотрудников "ФОПами" для снижение налогов на зарплату может помешать Украине стать членом ЕС. Есть несколько вариантов, как решить эту проблему.

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Об этом в интервью "Дело" рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Ни для кого не секрет, что упрощенная система используется для уклонения от уплаты зарплатных налогов. И эту практику нужно ликвидировать по одной простой причине: нам необходимо выбрать – членство ли в ЕС, или милые добрые схемы уклонения от налогов", – пояснил он.

Украина не сможет обрести членство в Евросоюзе, имея подобные схемы уклонения. Как говорит Гетманцев, есть два пути. Первый – разработка определенных критериев связанности, по которым можно определить участие предпринимателей-физлиц в подобных схемах.

"Скажем, когда один и тот же бухгалтер обслуживает сразу несколько "ФОП" с идентичной деятельностью по оказанию услуг одному и тому же юрлицу или когда предприниматель фактически хозяйственную деятельность не ведет, а его взаимоотношения с компанией очень напоминают трудовые", – говорит он.

Второй путь – запрет "ФОП" третьей группы единого налога в принципе на работу с юридическими лицами. "Но этот вариант достаточно радикальный, поэтому я бы рассматривал первый, более мягкий. И хочу отметить, что эти процессы должны происходить с одновременным слиянием зарплатных налогов (НДФЛ и ЕСВ – ред.) и уменьшением эффективной ставки до 25% (на сегодняшний день она составляет 42% – ред.). То есть я считаю, что снижать зарплатные налоги целесообразно при одновременной детенизации зарплат", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые налоговые льготы в Украине прекратили действие с 1 января 2023 года. В частности, закончилось действие режима освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС)операций по поставке программной продукции.

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