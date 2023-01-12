"Указывали адрес кладбища": экспертка рассказала о "строительной" схеме мошенников

Одной из популярнейших схем мошенников в Украине является "строительная" афера. Злоумышленники предлагают купить или взять в аренду несуществующие квартиры, и граждане остаются без своих денег. Иногда мошенники указывают адреса, где вообще нет никаких домов, а некоторые аферисты – адреса кладбищ.

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Об этом рассказала в комментарии OBOZREVATEL заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА Олеся Данильченко. "Да, это был один из главных трендов того года в связи с тем, что люди искали в Западной Украине жилье. И не то, что мошенники чужие фото брали, или люди приезжали в чужие квартиры, – здесь люди приезжали, а квартир вообще не было, иногда адрес кладбища указывали", – сказала она.

Также среди других топ-схем 2022 – несуществующие выплаты украинцам от государства, компенсации, помощь во время войны. Кроме того, аферисты подделывали сайты ведомств и "кидали" людей на предоплату, особенно при покупке генераторов и товаров для военных.

"Подделывали сайты под разные варианты, и банки, и под помощь, под Минцифры. То есть все, что имеет отношение и может быть выплатой помощи. Они делали фишинговые сайты и сейчас этого очень много. Ну и предоплаты – псевдоволонтеры, продажа генераторов или любых товаров для военных. Деньги берут, а ничего потом, на самом деле, не поставляют. Этого тоже было достаточно много", – подытожила специалистка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во Львове мошенники собрали почти 2,5 млн грн за строительство несуществующих квартир. Еще в 2017 году организатор наладил "схему" по обману граждан под видом строительства жилья. Для создания иллюзии серьезной компании мужчина арендовал офисное помещение, в котором осуществлялась "бизнесовая" деятельность.

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