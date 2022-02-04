Удержать инфляцию будет труднее, чем ожидалось. Однако гривня будет оставаться стабильной. Прогноз

Елена Коробкова
Личные финансы / Мнения
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Инфляция в Украине

Независимая ассоциация банков Украины продолжает формирование Банковского консенсус-прогноза – агрегированного макроэкономического прогноза, сформированного на базе прогнозов украинских банков. Первая актуализация консенсус-прогноза на 2022 год происходит на фоне информационного фона вокруг Украины, в результате которого тема курса гривни снова стала одной из самых популярных в СМИ. При таких обстоятельствах оценка изменений в настроениях банкиров относительно макроэкономических итогов этого года, по сравнению с предыдущим прогнозом, представляет особый интерес.

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Усі учасники консенсус-прогнозу, як і раніше, очікують подальшого відновлення економіки цього року. Однак оцінки щодо темпів зростання ВВП дещо погіршилися – консенсусний рівень очікуваної зміни реального ВВП у 2022 році втратив 0,3 процентного пункту і становить 3,5%. Це пов’язане зі збереженням високих цін на енергоносії та повільним відновленням окремих секторів світової економіки.

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Удержать инфляцию будет труднее, чем ожидалось. Однако гривня будет оставаться стабильной. Прогноз

Менш оптимістичними стали очікування щодо уповільнення інфляції, адже тиск проінфляційних чинників виявився більш потужним і тривалим. Зокрема, консенсус щодо зростання індексу споживчих цін наприкінці 2022 року становить 7,4%, що на 0,9 процентного пункту вище попереднього прогнозу. Відповідною буде й реакція Національного банку, який підтримуватиме облікову ставку вищою, ніж очікувалося. Так, консенсусні очікування щодо рівня облікової ставки НБУ на кінець 2022 року змістилися вгору на 1,5 процентного пункту і становлять 9,0% річних.

Водночас на тлі підвищення інфляційних очікувань і січневого сплеску волатильності на валютному ринку незмінною залишилася консенсусна оцінка середньорічного курсу національної валюти – 28,50 грн за 1 долар США. Впевненість банківського сектору в збереженні валютної стабільності на річному горизонті, попри бурхливий початок року, є, безперечно, позитивним сигналом для населення та бізнесу.

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