Удержания с зарплат и пенсий украинцев: какой максимум могут забирать ежемесячно и за что

С заработных плат, пенсий, стипендий и других доходов граждан можно без их согласия удерживать часть средств в счет погашения долгов по кредитам, налогам, штрафам за нарушение ПДД и другим долгам. Однако это допустимо исключительно в рамках принудительного исполнения решения суда и при определенных условиях.

Возможность обращения взыскания на заработную плату и другие доходы предусмотрена Разделом IX Закона "Об исполнительном производстве". Так, если у должника нет никаких средств на счетах в банках, либо отсутствует имущество, достаточное для покрытия долгов в полном объеме, то тогда по решению суда погашение долга может осуществляться с официальных доходов физлиц (зарплат, пенсии м т.д.).

Об открытии исполнительного производства исполнитель обязан сообщить как взыскателю, так и должнику — путем направления заказным письмом постановления об открытии исполнительного производства. При этом, согласие должника на обращение взыскания на его заработную плату не имеет никакого юридического значения, поскольку решения судов в случае их невыполнения должником выполняются в принудительном порядке.

Также следует отметить, что размер удержаний из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника исчисляется из суммы, остающейся после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В частности, как предусмотрено статьей 68 Закона "Об исполнительном производстве", с зарплаты может быть удержано по исполнительным документам:

при взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица, в связи с потерей кормильца, имущественного или морального вреда, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием - 50% ;

по другим видам взысканий (если иное не предусмотрено законом) - 20%.

Законом предусмотрено, что общий размер всех отчислений при каждой выплате зарплаты не может превышать 50% от зарплаты, которая должна быть выплачена работнику. Но это ограничение не распространяется на отчисления с зарплаты в случае отбывания должником наказания в виде исправительных работ и взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. В таких случаях размер отчислений с зарплаты не может превышать 70%.

С пенсии может быть отчислено:

не более 50% ее размера на выплату алиментов, на возмещение убытков от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций, на возмещение пенсионером вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи с смертью потерпевшего, на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях;

не более 20% - по другим видам взысканий.

В Законе "Об исполнительном производстве" (ст. 73) также указывается, что не может быть обращено взыскание на:

выходное пособие в случае увольнения;

пособие по беременности и родам;

пособие по уходу за ребенком;

пособие лицам, занятым уходом за тремя и более детьми в возрасте до 16 лет, по уходу за ребенком-инвалидом, по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, а также на иную помощь на детей, предусмотренную законом;

помощь на лечение;

пособие на погребение;

помощь при усыновлении и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже 7 украинских банков начали автоматически списывать долги украинцев по требованию государственных и частных исполнителей. Это касается тех граждан, которые внесены в Единый реестр должников.