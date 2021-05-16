Удержания и отчисления с пенсий в Украине: кого коснется и как не допустить

В отдельных случаях пенсионные выплаты некоторым украинцам могут правомерно урезать даже наполовину. Это предусмотрено в статье 50 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также в Разделе IX Закона "Об исполнительном производстве".

Когда пенсионер - должник

Основанием для взыскания части пенсии могут быть:

судебные решения, постановления и приговоры (по имущественным взысканиям);

исполнительные надписи нотариусов;

другие решения и постановления, выполнение которых проводится аналогично исполнению судебных решений.

Другими словами, если пенсионер вовремя не оплатил кредит, алименты, штраф за нарушение ПДД, не возместил причиненный ущерб и т.п., то Пенсионный фонд на основании решения исполнительной службы или частного исполнителя будет списывать задолженность по пенсии до полного погашения. Однако такое взыскание будет применятся только в том случае, если у должника нет никаких средств на счетах в банках, либо отсутствует имущество, достаточное для покрытия долгов в полном объеме.

С пенсии в таких случаях может быть отчислено:

не более 50% ее размера на выплату алиментов, на возмещение убытков от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций, на возмещение пенсионером вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего, на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях;

не более 20% - по другим видам взысканий.

Об открытии исполнительного производства исполнитель обязан сообщить как взыскателю, так и должнику — путем направления заказным письмом постановления об открытии исполнительного производства. При этом согласие должника на обращение взыскания на его пенсию не имеет никакого юридического значения, поскольку решения судов в случае их невыполнения должником выполняются в принудительном порядке.

Работающий пенсионер – урезанная пенсия

Выплаты пенсионеру, который после выхода на заслуженный отдых трудоустроился или решил заняться предпринимательской деятельностью, но не уведомил об этом Пенсионный фонд, могут быть урезаны из-за ежемесячных отчислений. Речь идет о тех случаях, когда имела место переплата пенсий.

Как информируют в Пенсионном фонде, одной из основных причин возникновения переплат пенсий по вине пенсионера является несвоевременное уведомление о своем трудоустройстве. Если пенсионер работает, это влияет на его право на доплаты, надбавки и повышения.

В частности, когда пенсионер устраивается на работу, ему не предусмотрен перерасчет пенсии в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, для вычисления минимального размера пенсии или доплаты за сверхнормативный страховой стаж. Соответственно, если пенсионер не уведомил о своем трудоустройстве и пенсия ему была выплачена с учетом проведенной по указанной причине индексации, с такой пенсии будет произведено отчисление на сумму индексации.

Также, неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании детей до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150,00 грн. В случае трудоустройства получателя пенсии выплата указанной надбавки прекращается. А вот если неработающий пенсионер, который получает пенсию по выслуге лет, устраивается на работу по специальности, дающей право на назначение данного вида пенсии, то выплата пенсии ему вообще должна прекратиться.

Чиновники ПФУ напоминают, что при назначении (перерасчете) пенсии лицу сообщается об обязанности в случае трудоустройства предоставить данные об этом в органы Пенсионного фонда в течение 10 дней. Если пенсионер самостоятельно не сообщает о данном факте, о нем все равно станет известно, поскольку систематически осуществляется сверка данных с государственными реестрами общеобязательного государственного соцстрахования и выявляется факт трудоустройства.

Вернуть переплату пенсии можно добровольно, подав в органы Пенсионного фонда соответствующее заявление или перечислив излишне полученную пенсию на счет территориального органа фонда. В противном случае вопрос взыскания средств будет решаться через суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, минимальную пенсию в Украине хотят повысить в 2 раза. В Верховную Раду внесен соответствующий законопроект.