У Зеленского рассказали о рисках пенсионной реформы

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что пенсионная реформа в Украине связана со значительными рисками.

"У меня очень двойственное мнение по этому вопросу. С профильным министром я это обсуждал. Здесь есть несколько моментов. Первый – ухудшающаяся демография. И здесь кроется одна из самых больших проблем. Ведь нужно тянуть солидарную систему, когда на одного пенсионера приходится уже чуть ли не один работник", – сообщил советник Владимира Зеленского в интервью"РБК-Украина".

По его словам, сейчас пенсия небольшая, а налоговая нагрузка и так высокая.

"Готов ли сам работник доплачивать в накопительные фонды? Нет ли рисков, что "тень" еще больше увеличится, добавив рисков и солидарной системе? Не уверен, что и работодатель готов платить больше. Но и просто перераспределить, забрав часть ресурса из солидарной системы, мне тоже кажется несколько странным. Введение второго уровня пенсионного обслуживания сейчас, на мой взгляд, сопряжено со значительными рисками", – отметил Устенко.

Советник президента считает, что сейчас лучше двигаться в сторону третьего – добровольного – уровня пенсионной системы. Когда каждый сам решает, когда, где и сколько ему накапливать.

"Но тут также важен вопрос доверия. Каким фондам готовы довериться украинцы? Будут ли допущены на рынок иностранные пенсионные фонды с надежной репутацией? Плюс также важны гарантии со стороны государства, которые будут и регулировать работу частных пенсионных фондов, и контролировать их. И параллельно необходимо развивать финансовый рынок. Тогда эта конструкция может работать. Пока же я против второго уровня, но за третий, если там будут обеспечены серьезные гарантии со стороны государства", – резюмировал Устенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.