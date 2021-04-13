У Зеленського розповіли про ризики пенсійної реформи

Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що пенсійна реформа в Україні пов'язана зі значними ризиками.

"У мене дуже двоякі думки з цього питання. З профільним міністром я це обговорював. Тут є кілька моментів. Перший – погіршення демографії. І тут криється одна з найбільших проблем. Адже потрібно тягнути солідарну систему, коли на одного пенсіонера припадає вже мало не один працівник", – повідомив радник Володимира Зеленського в інтерв’ю "РБК-Україна".

За його словами, зараз пенсія невелика, а податкове навантаження і так високе.

"Готовий сам працівник доплачувати в накопичувальні фонди? Немає ризиків, що "тінь" ще більше збільшиться, додавши ризиків і солідарній системі? Не впевнений, що і роботодавець готовий платити більше. Але і просто перерозподілити, забравши частину ресурсу із солідарної системи, мені теж здається трохи дивним. Введення другого рівня пенсійного обслуговування зараз, на мій погляд, пов'язане зі значними ризиками", – наголосив Устенко.

Радник президента вважає, що зараз краще рухатися в бік третього – добровільного – рівня пенсійної системи. Коли кожен сам вирішує, коли, де і скільки йому накопичувати.

"Але тут також важливе питання довіри. Яким фондам готові довіритися українці? Будуть допущені на ринок іноземні пенсійні фонди з надійною репутацією? Плюс також важливі гарантії з боку держави, які будуть регулювати роботу приватних пенсійних фондів, і контролювати їх. І паралельно необхідно розвивати фінансовий ринок. Тоді ця конструкція може працювати. Поки ж я проти другого рівня, але за третій, якщо там будуть забезпечені серйозні гарантії з боку держави", – резюмував Устенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать на 85 грн. У підсумку мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна – на 850 грн до 18 540 грн.