У украинцев со счетов начнут автоматически списывать долги

В Украине банки с начала апреля обязаны автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей.

До этого исполнители и банки имели возможность принудительно взыскивать средства только с "алиментщиков", в других случаях счета блокировались, а для снятия денег необходим был специальный запрос в бумажной форме. Теперь вся процедура будет проходить в онлайн-режиме. Об этом сообщают "Факты".

"Автоматическое списание распространяется на любую задолженность, взыскание которой осуществляется принудительно государственным или частным исполнителем. При этом минимального размера задолженности, выше которого происходит автоматическое списание денег со счета, нет. Главное условие — это наличие открытого исполнительного производства относительно взыскания любого долга", – заявила адвокат бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры" Марина Семенова.

Адвокат компании RIYAKO&PARTNERS Николай Максимов отметил, что раньше исполнитель, выполняя судебное решение, должен был обращаться в банк в письменной форме и ждать три-четыре дня, пока на счет должника наложат арест и с него будут списаны деньги.

Однако после внесения изменений в законодательство исполнитель сможет направлять в банк постановление об аресте счетов должника и ордер на принудительное списание денег благодаря автоматизированной системе в электронной форме.

"Подчеркну, что списание денег со счета должника может производиться по любым видам задолженности. Это алименты, кредитные долги, коммунальные долги. Списание денег со счета должника не зависит от суммы задолженности, так как арест на счета может быть наложен в связи с любым размером долга. Но при этом, если сумма долга составляет, к примеру, 20 тысяч гривен, а на счету должника есть 15 тысяч гривен, то счет будет арестован, пока долг не будет погашен в полном объеме", – резюмировал Максимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году было открыто 342,2 тысячи производств в отношении граждан, не оплативших коммунальные услуги – это на 50% больше, чем в 2019 году.