Украинцы за год увеличили количество долгов за коммуналку на 50%

В Украине в 2020 году было открыто 342,2 тысячи производств в отношении граждан, не оплативших коммунальные услуги – это на 50% больше, чем в 2019 году.

Большинство компаний, стягивающие деньги, это учреждения, которые поставляют отопление. Об этом сообщает Опендатабот.

Топ коммунальных предприятий, которым должны средства украинцы:

КП "Харьковводоканал" (12378 долгов)

КП "Жилкомсервис" (11976 долгов)

ПОКВПТГ "Полтаваоблэнерго" (9595 долгов).

Человек признается должником по оплате коммунальных услуг в судебном порядке. По коммунальным долгам предусмотрено упрощенное производство. Если должник не выполняет приговор суда – он попадает в реестр должников. Это стандартная процедура, которую используют любые взыскатели: коммунальные учреждения, банки, коллекторы.

"Человеку, который попал в Единый реестр должников, могут заблокировать банковские счета, изъять имущество, а также ограничить выезд за границу. Однако коммунальные предприятия могут прекратить предоставление услуг должникам еще в досудебном порядке", – сообщила адвокат Наталья Гнатуш.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розмір субсидій може знизитися приблизно на 40% після карантину.

Кожна сім'я в середньому заборгувала 3769 грн за комунальні послуги (дані на початок листопада). До того ж ще рік тому ця цифра була на рівні 3500 грн.