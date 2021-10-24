У украинцев отказываются принимать доллары в обменниках: какие купюры не берут
В Украине в обменниках могут не принять доллары, которые имеют повреждения, пятна или потертости. Но в банках такие купюры обязаны принять. Дело в том, что банкам и обменникам запрещено отказывать в приеме долларов зависимо от их года выпуска, если они считаются действительными в США.
Очень сложно обменять банкноту номиналом в 100 долларов 1993 года, поскольку их подлинность не удается определить с помощью детектора банкнот (распознает как фальшивку). О том, какую валюту могут не принять и как происходит процедура инкассо – читайте в материале OBOZREVATEL.
Валюту могут не принять, если она:
имеет несколько повреждений сразу;
изношена на вид;
порванная;
видны пятна краски.
Хотя, согласно правилам НБУ, принимать доллары обязаны, если есть лишь небольшие потертости, небольшие надписи (до 200 мм). Надрывы должны быть до 3 мм, а прокол на купюре – до 1 мм.
Могут принять даже те купюры, на которых есть жирные пятна или штампы. Но такое загрязнение не должно перекрывать банкноту больше чем на 20%.
Стоит отметить, что кассир в банке сам может решать, принимать валюту или нет. Он должен просмотреть купюры под увеличительным стеклом или прогнать через детектор.Что делать, если у вас не приняли валюту?
Некоторые банкноты с серьезными повреждениями банки могут принять по процедуре инкассо. В таком случае банк становится посредником между клиентом и страной, где производилась валюта (в нашем случае – Штаты).
Банкноту с дефектами тогда переправляют в страну происхождения. После этого ее обменивают на новую, целую и отправляют на утилизацию.
В одной из своих презентаций Нацбанк показал, какие банкноты иностранной валюты с признаками значительного повреждения принимаются банками на инкассо. Забирают и купюры, которые были разорваны на части и склеены, и даже с повреждением элементов дизайна (удаленные цифровые и текстовые обозначения номинала).
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
в Украине 75% всех фальшивок в иностранной валюте – американские доллары. При этом 96% из общего числа подделок – это 100-долларовые купюры, подсчитали в Национальном банке Украины (НБУ);
в Украине курс доллара по состоянию на 21 октября опустился до рекордной в 2021-м отметки в 26,25 грн/$, а до конца месяца может достигнуть нового минимума. Если на рынок не повлияют непредвиденные факторы, доллар будет стоить 26,2 грн/$.