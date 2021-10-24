У украинцев отказываются принимать доллары в обменниках: какие купюры не берут

В Украине в обменниках могут не принять доллары, которые имеют повреждения, пятна или потертости. Но в банках такие купюры обязаны принять. Дело в том, что банкам и обменникам запрещено отказывать в приеме долларов зависимо от их года выпуска, если они считаются действительными в США.

Очень сложно обменять банкноту номиналом в 100 долларов 1993 года, поскольку их подлинность не удается определить с помощью детектора банкнот (распознает как фальшивку). О том, какую валюту могут не принять и как происходит процедура инкассо – читайте в материале OBOZREVATEL.

Валюту могут не принять, если она:

имеет несколько повреждений сразу;

изношена на вид;

порванная;

видны пятна краски.

Хотя, согласно правилам НБУ, принимать доллары обязаны, если есть лишь небольшие потертости, небольшие надписи (до 200 мм). Надрывы должны быть до 3 мм, а прокол на купюре – до 1 мм.

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Могут принять даже те купюры, на которых есть жирные пятна или штампы. Но такое загрязнение не должно перекрывать банкноту больше чем на 20%.

Стоит отметить, что кассир в банке сам может решать, принимать валюту или нет. Он должен просмотреть купюры под увеличительным стеклом или прогнать через детектор.

Некоторые банкноты с серьезными повреждениями банки могут принять по процедуре инкассо. В таком случае банк становится посредником между клиентом и страной, где производилась валюта (в нашем случае – Штаты).

Банкноту с дефектами тогда переправляют в страну происхождения. После этого ее обменивают на новую, целую и отправляют на утилизацию.

В одной из своих презентаций Нацбанк показал, какие банкноты иностранной валюты с признаками значительного повреждения принимаются банками на инкассо. Забирают и купюры, которые были разорваны на части и склеены, и даже с повреждением элементов дизайна (удаленные цифровые и текстовые обозначения номинала).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: