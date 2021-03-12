У украинцев могут забрать пенсии: названы причины
В Украине в результате проверки могут забрать пенсии по целому ряду причин. Среди них как ошибка в фамилии, так и длительный период, когда пенсионер не забирал свою выплату.
Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Назначенную выплату, если ее отменили ошибочно, можно вернуть. Пенсию могут отменить по следующим причинам:
если есть ошибка в фамилии;
если выплаты получили по фальшивым документам;
если какое-то время жили за границей;
если не получали выплату 6 месяцев;
если вы переселенец и сменили место проживания.
"Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", – говорится в законе.
В пресс-службе Министерства социальной политики рассказывают: проверку проводит не их ведомство, а после Министерство финансов присылает свои рекомендации. Например, отменить столько-то субсидий по таким-вот адресам.
"В случае наличия ошибки или несоответствия в базах данных никто отменять выплату не будет. После верификации проходит второй этап проверки. Если нашли какое-либо подозрение или несоответствие, эту информацию проверяют, сопоставляют и уже только после это принимают решение", – рассказывают в Минсоце.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
После выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат – платить дополнительный взнос. Такое новшество должны запустить в 2021-м.