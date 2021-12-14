В Украине хотят отбирать землю для строительства дорог: кто может лишиться участка

В Украине могут разрешить отбирать землю у ее собственников для строительства дорог и связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры. Отбирать участки будут у тех, чья земля будет мешает строительству и кто при этом не сможет договориться с властями за месяц.

Соответствующий законопроект №6422 уже подан в Верховную Раду. Его автором является премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно документу, решение об отчуждении земельного участка должно будет приниматься органами исполнительной власти или местного самоуправления. Основанием же для этого сможет быть исключительно строительство:

автомобильных дорог общего пользования государственного значения;

мостов;

эстакад;

объектов, необходимых для их эксплуатации.

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Предполагается, что сначала государство будет пробовать договориться с собственником земельного участка. Договариваться, прежде всего, будут пробовать на условиях концессии (договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий, земельных и других угодий).

На достижение такой договоренности будет отводиться месяц. Если же сделать это не удастся, государство будет обращаться в административный суд с иском об оплатном принудительном отчуждении указанных объектов.

Суд же будет принимать решение по соответствующим спорам по правилам упрощенного искового производства в течение тоже одного месяца со дня поступления искового заявления. Судебный сбор при рассмотрении таких дел взиматься не будет.

Согласно тексту законопроекта, апелляции по делам о принудительном отчуждении земельных участков на основании общественной необходимости будет рассматривать Верховный суд. На это у него будет 2 месяца.

И вот его решения обжалованы уже быть не смогут. Также апелляционный суд не сможет возвращать дело по результатам апелляционного разбирательства на новое рассмотрение.

Украинцам начнут начислять налог на землю уже с 1 января 2022 года. Однако первые платежи делать надо будет в 2023 году.

Налогом будут облагаться земельные участки сельскохозяйственного предназначения, находящиеся за чертой населенных пунктов, а также в их пределах, но размер которых превышает 0,5 гектара. Платить придется около 1,2-1,3 тыс. грн за 1 гектар. В 2024-м "расценки" вырастут.

Налог вводится согласно "ресурсному" закону 5600, принятому ранее в Верховной Раде. Называется он "минимальное налоговое обязательство для собственников земельных паев".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с сентября 2022-го начнут доначислять налоги за расходы, которые не смогут подтвердить. Речь идет в том числе о покупке квартир. Такое ужесточение введут сразу после того, как закончится налоговая амнистия.