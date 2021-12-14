В Украине хотят отбирать землю для строительства дорог: кто может лишиться участка
В Украине могут разрешить отбирать землю у ее собственников для строительства дорог и связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры. Отбирать участки будут у тех, чья земля будет мешает строительству и кто при этом не сможет договориться с властями за месяц.
Соответствующий законопроект №6422 уже подан в Верховную Раду. Его автором является премьер-министр Денис Шмыгаль.
Согласно документу, решение об отчуждении земельного участка должно будет приниматься органами исполнительной власти или местного самоуправления. Основанием же для этого сможет быть исключительно строительство:
автомобильных дорог общего пользования государственного значения;
мостов;
эстакад;
объектов, необходимых для их эксплуатации.
Предполагается, что сначала государство будет пробовать договориться с собственником земельного участка. Договариваться, прежде всего, будут пробовать на условиях концессии (договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий, земельных и других угодий).
На достижение такой договоренности будет отводиться месяц. Если же сделать это не удастся, государство будет обращаться в административный суд с иском об оплатном принудительном отчуждении указанных объектов.
Суд же будет принимать решение по соответствующим спорам по правилам упрощенного искового производства в течение тоже одного месяца со дня поступления искового заявления. Судебный сбор при рассмотрении таких дел взиматься не будет.Даже если землю отберет суд, это можно будет обжаловать
Согласно тексту законопроекта, апелляции по делам о принудительном отчуждении земельных участков на основании общественной необходимости будет рассматривать Верховный суд. На это у него будет 2 месяца.
И вот его решения обжалованы уже быть не смогут. Также апелляционный суд не сможет возвращать дело по результатам апелляционного разбирательства на новое рассмотрение.Украинцев обложили налогом на землю
Украинцам начнут начислять налог на землю уже с 1 января 2022 года. Однако первые платежи делать надо будет в 2023 году.
Налогом будут облагаться земельные участки сельскохозяйственного предназначения, находящиеся за чертой населенных пунктов, а также в их пределах, но размер которых превышает 0,5 гектара. Платить придется около 1,2-1,3 тыс. грн за 1 гектар. В 2024-м "расценки" вырастут.
Налог вводится согласно "ресурсному" закону 5600, принятому ранее в Верховной Раде. Называется он "минимальное налоговое обязательство для собственников земельных паев".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с сентября 2022-го начнут доначислять налоги за расходы, которые не смогут подтвердить. Речь идет в том числе о покупке квартир. Такое ужесточение введут сразу после того, как закончится налоговая амнистия.